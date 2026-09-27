Dos victorias y dos derrotas en Aichi-Nagoya: Resultados de los boxeadores uzbekos

Continúan los cuartos de final de boxeo en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 para los deportistas uzbekos. De los cuatro representantes que subieron al ring hoy, dos avanzaron a semifinales, mientras que otros dos terminaron su lucha por las medallas en cuartos de final.

La particularidad de los cuartos de final es que la victoria no solo otorga el pase a semifinales, sino que también garantiza una medalla. Por ello, cada combate en esta fase es crucial para los atletas. En Aichi-Nagoya, las competiciones de boxeo se celebran en el Daysen Arena Nishi.

Los representantes de Uzbekistán participaron en cuatro combates hoy, obteniendo un balance final de dos victorias y dos derrotas.

¡Abdumalik Khalokov en semifinales!

En la categoría de -60 kg, Abdumalik Khalokov se enfrentó al filipino Junmilardo Ogayre.

Aunque el representante de Filipinas intentó resistir, Khalokov demostró su experiencia y habilidad a lo largo del combate.

Al final, los jueces decidieron a favor del representante uzbeko por 5:0.

De esta manera, Khalokov superó con seguridad los cuartos de final, avanzó a semifinales y aseguró una medalla en los Juegos Asiáticos.

Fazliddin Erkinboev también en semifinales

Para el campeón mundial de -80 kg, Fazliddin Erkinboev, su primer combate en Aichi-Nagoya 2026 fue en cuartos de final.

Se enfrentó al esrilanqués Yazmin Mohammed.

Sin embargo, el combate no duró mucho. El rival no pudo continuar debido a una lesión en el primer asalto y Erkinboev avanzó a la siguiente ronda. Según Asian Boxing, el combate se detuvo a los 58 segundos.

Este resultado garantizó a Fazliddin Erkinboev el pase a semifinales y una medalla en los Juegos Asiáticos .

Así, dos representantes de Uzbekistán — Abdumalik Khalokov y Fazliddin Erkinboev — llegaron a las semifinales.

Nigina Uktamova estuvo muy cerca

En la categoría de -54 kg, Nigina Uktamova compitió contra la tailandesa Natnicha Chongprongklang en cuartos de final.

Durante un combate reñido, Uktamova fue muy activa. Sin embargo, al final, los jueces otorgaron la victoria a la boxeadora tailandesa.

La decisión 2:3 fue registrada.

Asian Boxing también calificó este combate como un enfrentamiento muy ajustado, confirmando la victoria de Chongprongklang por 3:2.

Como resultado, la participación de Nigina Uktamova en Aichi-Nagoya 2026 terminó en la fase de cuartos de final.

Navbahor Hamidova también finalizó su participación

Otra boxeadora uzbeka, Navbahor Hamidova (-65 kg), se enfrentó a la india Parveen en cuartos de final.

Tras un intenso duelo, los jueces dieron la ventaja a la representante de la India. Parveen ganó por 5:0 .

De este modo, Hamidova también concluyó su camino en Aichi-Nagoya 2026 en cuartos de final.

Dos representantes de Uzbekistán continúan la lucha por las medallas

Tras los resultados de hoy, dos miembros del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán — Abdumalik Khalokov y Fazliddin Erkinboev avanzaron a semifinales.

Para estos dos boxeadores, la competición continúa. Ahora tienen la oportunidad de llegar a la final y luchar por el máximo resultado en los Juegos Asiáticos.

Nigina Uktamova y Navbahor Hamidova terminaron la competición sin medallas.

La jornada en los rings de Aichi-Nagoya terminó con sentimientos encontrados para los representantes uzbekos: dos boxeadores pasaron a semifinales asegurando medalla, mientras que otros dos se detuvieron en cuartos de final.

La atención se centra ahora en los combates de semifinales de Khalokov y Erkinboev.