Un atleta uzbeko obtiene su segunda medalla de plata en los Juegos Asiáticos

La delegación de Uzbekistán ha sumado una nueva medalla en los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón.

En piragüismo, Vladlen Denisov ganó la medalla de plata en la prueba individual de 500 metros. Cruzó la línea de meta en segundo lugar.

Para Denisov, esta es su segunda medalla de plata en Aichi-Nagoya 2026. El atleta ya había obtenido el segundo puesto en la prueba por parejas sobre la misma distancia junto a Artur Guliyev.

De este modo, el número total de medallas de la delegación uzbeka en los Juegos Asiáticos ha llegado a 28.

Oro — 6

Plata — 14

Bronce — 8

Las dos medallas de plata de Vladlen Denisov demuestran una vez más el éxito de Uzbekistán en el piragüismo.