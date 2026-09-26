Sitora Turdibekova comienza los Juegos Asiáticos con una victoria contundente

Los miembros de la delegación uzbeka continúan sus actuaciones en los Juegos Asiáticos que se celebran en Nagoya-Aichi, Japón. En la competición de boxeo, Sitora Turdibekova, que compite en la categoría de 60 kg, cerró su primer combate con una victoria contundente y avanzó a los cuartos de final.

La boxeadora uzbeka se enfrentó a la vietnamita Ha Thi Linh en los octavos de final. Manteniendo la iniciativa durante todo el combate, Turdibekova se impuso por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0 .

Turdibekova superó a su rival en su primer combate

En la categoría de 60 kg, Sitora Turdibekova mostró una gran actividad desde los primeros minutos del combate.

La representante de Uzbekistán impuso su estilo a su oponente, obteniendo ventaja en las tarjetas de puntuación. Al final del combate, los jueces declararon a Turdibekova ganadora por unanimidad.

5:0 — la primera victoria de Sitora Turdibekova en los Juegos Asiáticos.

Este resultado le abrió el camino a los cuartos de final de la competición.

Ahora, los cuartos de final

Tras derrotar a Ha Thi Linh, Sitora Turdibekova subirá al ring para el combate de cuartos de final en la categoría de 60 kg.

La lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos entra en su fase más intensa a partir de las próximas rondas. Por ello, el siguiente combate será una de las pruebas más importantes para Turdibekova en el torneo.

Si la boxeadora uzbeka mantiene su actuación sólida en el próximo combate, fortalecerá sus posibilidades de luchar por las medallas.

Un nuevo comienzo importante para el boxeo uzbeko

La escuela de boxeo de Uzbekistán siempre ha sido protagonista en los Juegos Asiáticos. En Nagoya-Aichi, los miembros del equipo nacional tienen el objetivo de lograr grandes resultados.

Sitora Turdibekova ha comenzado la competición con éxito. Su victoria por 5:0 en octavos de final le otorga, además de la clasificación a cuartos, una confianza vital para los próximos enfrentamientos.

Ahora toda la atención se centra en el combate de cuartos de final de los 60 kg. La lucha de Turdibekova por una medalla en los Juegos Asiáticos continúa.