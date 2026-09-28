La nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historia

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La nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historia

Un evento histórico importante ha ocurrido en la industria aeroespacial: según ixbt.com, SpaceX ha realizado con éxito el 14º vuelo de prueba de su sistema de transporte pesado Starship. Durante esta misión, la etapa superior de la nave alcanzó por primera vez la órbita terrestre completa y desplegó con éxito su carga útil. Hasta ahora, los 13 vuelos de prueba anteriores se habían realizado solo en trayectorias suborbitales. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Durante este vuelo, realizado desde el sitio de Starbase en Texas, se llevaron a cabo una serie de operaciones técnicas complejas. En particular, aproximadamente 6 minutos y 50 segundos después del despegue, la primera etapa Super Heavy B21 completó con éxito su maniobra de aterrizaje, posándose en la zona designada en el Golfo de México. Posteriormente, la etapa superior Starship S41 continuó su vuelo y, 25 minutos después del lanzamiento, logró alcanzar una órbita a unos 275 kilómetros de altura.

Éxito orbital y desafíos en la prueba

El resultado práctico más importante de este vuelo fue la puesta en órbita exitosa de 26 satélites Starlink V3. Según los especialistas de SpaceX, el equipo de Starlink logró establecer una comunicación estable con todos los dispositivos desplegados en el espacio. Esto demostró en la práctica el potencial del sistema no solo como experimento, sino también para la entrega de cargas útiles operativas.

Sin embargo, la misión no estuvo exenta de problemas. Durante la inserción orbital, uno de los motores Raptor Vacuum falló. Según los planes iniciales, la nave espacial debía completar 6 órbitas alrededor de la Tierra, con una duración aproximada de 10 horas. Debido a la avería, los especialistas de la empresa decidieron finalizar el vuelo prematuramente.

Resultado positivo a pesar de las irregularidades

Aproximadamente tres horas después de alcanzar la órbita y tras completar dos vueltas alrededor de la Tierra, la nave S41 fue dirigida hacia la zona predeterminada en el Océano Pacífico. La nave realizó un amerizaje controlado allí, concluyendo así la misión de prueba actual.

Aunque no se cumplió el tiempo total planificado, los expertos consideran la misión Flight 14 como un éxito total. La razón es que el objetivo principal —poner la nave en órbita y desplegar los satélites— se cumplió plenamente. SpaceX planea consolidar estos avances tecnológicos y tiene previsto realizar el próximo vuelo de prueba, el 15º, en solo tres semanas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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