Ha comenzado una nueva era en el mapa político de Oriente Medio y en la historia de la seguridad regional: las Fuerzas Armadas de EE. UU. han abandonado por completo el territorio iraquí. Según la agencia de noticias alemana «DPA», un alto representante del gobierno iraquí confirmó que todas las unidades de combate estadounidenses, así como todas las fuerzas militares que proporcionaban apoyo logístico, han sido retiradas totalmente del país. Aunque el Pentágono aún no ha hecho comentarios oficiales sobre esta información, en Bagdad se han planificado celebraciones nacionales y eventos festivos con motivo del «Día de la Independencia».

El acuerdo final sobre la retirada de las tropas se alcanzó en 2024, y para 2025, quedaban 2 500 militares estadounidenses en el país. Además, Turquía también acordó retirar gradualmente sus tropas, transfiriendo la base militar de «Bashika-Zelikan» a los iraquíes, según el pacto alcanzado en Nueva York entre el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi y Recep Tayyip Erdoğan.

«Fin de una misión de 23 años, 2 500 soldados y fiesta nacional»: 5 puntos clave del paso histórico

Las pruebas oficiales más importantes sobre la salida de las tropas estadounidenses y turcas de Irak:

Las fuerzas estadounidenses han sido retiradas por completo: Las unidades de combate y todas las bases de apoyo logístico han abandonado Irak totalmente;

2 500 soldados y las últimas bases: El contingente que permaneció hasta 2025 estaba ubicado principalmente en Erbil, la región kurda, y en la «Zona Verde» de Bagdad;

Celebraciones del «Día de la Independencia» en Irak: El gobierno se prepara para celebrar ampliamente la salida total de las tropas extranjeras como un nuevo símbolo de independencia;

El Pentágono guarda silencio por ahora: Aunque el Departamento de Defensa de EE. UU. no ha emitido una declaración oficial, el proceso se completó según el plan de 2024;

Turquía también está retirando sus tropas: En el marco de la cumbre de la ONU, Erdoğan y el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi acordaron transferir la base militar de «Bashika-Zelikan» al ejército iraquí.

Clasificación de la presencia militar extranjera en Irak e indicadores de una nueva era

Comparación de indicadores oficiales sobre las misiones de EE. UU. y Turquía en Irak:

Criterios de análisis y direcciones Misión de las Fuerzas Armadas de EE. UU. Misión de las Fuerzas Armadas de Turquía Estado del contingente militar Retirado completamente de Irak Se alcanzó un acuerdo para la retirada gradual Bases y ubicaciones principales Bagdad («Zona Verde») y guarnición de Erbil Base militar de «Bashika-Zelikan» (Norte de Irak) Número de tropas (en la etapa final) Cerca de 2 500 militares Unidades especiales de frontera y antiterrorismo Plataforma del acuerdo Acuerdo estratégico Washington-Bagdad de 2024 Septiembre de 2026, Nueva York (Asamblea General de la ONU) Liderazgo por parte de Irak Ministerio de Defensa de Irak y gobierno de Bagdad Negociaciones entre el primer ministro Ali al-Zaidi y el presidente Erdoğan Reacción pública Celebraciones nacionales del «Día de la Independencia» Un gran logro diplomático en el camino hacia la recuperación de la soberanía

Geopolítica y experiencia en seguridad regional: ¿Por qué la salida de EE. UU. cambia el destino de Irak?

Conclusiones de analistas de seguridad internacional, orientalistas y expertos militares:

«Soberanía tras la invasión de 2003»: El período que comenzó tras la invasión militar estadounidense de 2003 ha terminado oficialmente; el gobierno iraquí está logrando restaurar la plena independencia del país al tomar el control de todas las bases militares y estructuras armadas extranjeras;

Equilibrio de poder en la región y el factor iraní: La salida de las tropas estadounidenses impone a Bagdad la responsabilidad de garantizar su propia defensa; aunque los analistas temen que grupos bajo influencia de Teherán puedan llenar este vacío, los funcionarios iraquíes buscan llevar a cabo una política de equilibrio multivectorial llegando a un compromiso con Turquía;

Importancia del acuerdo con Turquía: La devolución de la base de «Bashika-Zelikan» en el norte de Irak significa que se ha formado un nuevo modelo de asociación entre Ankara y Bagdad sobre la seguridad fronteriza y la lucha contra los grupos armados kurdos; esto sienta las bases para el desarrollo pacífico de la región.

En su opinión, ¿la retirada completa de los contingentes militares de EE. UU. y otros países extranjeros puede garantizar la estabilidad y la paz tan esperadas en Irak, o creará el riesgo de nuevos conflictos internos? ¿Cómo cree que este paso histórico del gobierno iraquí afectará la geopolítica de Oriente Medio? ¡Deje su análisis personal y sus reflexiones en los comentarios y comparta esta importante noticia militar y política con sus seres queridos!