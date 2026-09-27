La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, concluyó con un triunfo absoluto del equipo nacional de Uzbekistán. En los enfrentamientos decisivos de la 11.ª ronda, nuestros compatriotas aseguraron el título de campeones antes de tiempo, llevándose las medallas de oro. Tras la 10.ª ronda, con 18 puntos y liderando en solitario, el equipo garantizó matemáticamente el campeonato después del empate 2-2 entre India, su principal perseguidor, y Hungría, mientras que los resultados contra Ucrania consolidaron este éxito histórico. Bajo la capitanía del ex campeón mundial Rustam Kasimdzhanov, nuestro equipo derrotó a potencias mundiales como India (2,5:1,5), China (3:1), Estados Unidos y Armenia (3,5:0,5), repitiendo su triunfo de Chennai 2022 y alcanzando la cima del podio olímpico por segunda vez en 4 años.

« Título anticipado, derrota de los supergrandes y oro histórico »: Los 5 puntos clave del éxito

En Samarcanda, Los indicadores oficiales más importantes de la victoria en la Olimpiada:

Medalla de oro asegurada: Uzbekistán ganó oficialmente la medalla de oro en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez;

El tropiezo de India: El empate 2-2 de India con Hungría en la 11.ª ronda garantizó el título de nuestros representantes antes de tiempo;

Victoria sobre los grandes del mundo: Durante la competición, se derrotó a favoritos como India (2,5:1,5), China (3:1), Estados Unidos y Armenia (3,5:0,5);

3 medallas en las últimas tres Olimpiadas: Oro en Chennai 2022, bronce en Budapest 2024 y nuevamente oro en Samarcanda 2026;

Kasimdzhanov y el equipo de campeones: El equipo estuvo integrado por Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov y Mukhammadzokhid Suyarov.

Encuentros de los equipos uzbekos en la 11.ª ronda y resultados por tablero

Tabla de resultados individuales y colectivos registrados por los equipos de Uzbekistán en la última ronda decisiva:

Enfrentamientos por equipos 1.er tablero 2.º tablero 3.er tablero 4.º tablero Resultado global Uzbekistán — Ucrania N. Abdusattorov — I. Kovalenko (en curso) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1) 2 : 1 China — Uzbekistán-2 Ding Liren — J. Vokhidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorra — Uzbekistán-3 O. Aguado — S. Saydaliyev (0,5 : 0,5) A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Guiu (0 : 1) 1,5 : 2,5

Expertise ajedrecística: ¿Por qué el campeonato de Uzbekistán abrió una nueva era en el deporte mundial?

Conclusiones de expertos internacionales, grandes maestros y analistas deportivos:

« Fenómeno de estabilidad y hegemonía absoluta »: La obtención de dos oros (2022, 2026) y un bronce (2024) en tres Olimpiadas de ajedrez en cuatro años demuestra que la escuela uzbeka no es casualidad, sino una potencia dominante mundial;

La maestría como entrenador de Rustam Kasimdzhanov: El ex campeón mundial aseguró una preparación específica y equilibrio psicológico contra cada rival; tras una derrota inesperada ante Alemania, logró recuperar mentalmente al equipo y organizar victorias contundentes contra EE. UU. y Armenia;

Joven generación y poder de reserva: La competición demostró que no solo nuestro equipo principal, sino también Uzbekistán-2 y Uzbekistán-3 pueden competir con grandes maestros mundiales, mostrando una profundidad de reserva inigualable.

¿Cree que este oro histórico en Samarcanda ha llevado a Uzbekistán al nivel de los países más fuertes en la historia del ajedrez? ¿Qué partida y victoria le impresionaron más? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este gran éxito histórico con todos nuestros compatriotas!