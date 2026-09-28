Motorola prepara un nuevo smartphone plegable de formato ancho

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Motorola prepara un nuevo smartphone plegable de formato ancho

En un momento en que el segmento de dispositivos plegables en el mercado de smartphones sigue creciendo, Motorola se esfuerza por no quedarse atrás en las tendencias actuales. Según ixbt.com, la marca está trabajando en un nuevo teléfono plegable con un formato más ancho, cuyas primeras imágenes ya se han filtrado en Internet. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Los renders publicados por Android Headlines se basan en las primeras filtraciones, por lo que el diseño final del dispositivo podría variar ligeramente. No obstante, estas imágenes conceptuales ofrecen una primera impresión de cómo serán los futuros dispositivos insignia de la compañía.

Especificaciones técnicas y dimensiones

Según la fuente, la nueva generación de dispositivos contará con una pantalla principal ampliada de 6,92 pulgadas en diagonal. Además, para mayor comodidad del usuario, se espera la inclusión de una pantalla externa adicional de 4,97 pulgadas, lo que permitirá utilizar el smartphone plenamente incluso cuando esté cerrado.

También se han revelado detalles más precisos sobre las dimensiones del dispositivo. Abierto, mide 149 × 110 × 5,8 mm. Cuando el smartphone está plegado, su grosor alcanza los 12,6 mm, con un ancho y alto de 110 y 76 mm respectivamente.

Diseño y paleta de colores

El módulo de cámara principal en la parte trasera incluye dos lentes. Como siempre, Motorola presta especial atención a la armonía entre diseño y color, y se espera que utilice la paleta Pantone como parte de su colaboración tradicional.

Según los informes, los clientes podrán adquirir el nuevo modelo en los colores Pantone Coriander y Dark Botanical Garden, es decir, tonos marrón claro y verde profundo. Estos colores añaden un toque de atractivo adicional al diseño del dispositivo.

En esta etapa, aún se desconocen las especificaciones técnicas exactas, incluido el procesador y si alcanzará el nivel de un verdadero flagship. Sin embargo, los observadores de la industria esperan que Motorola anuncie oficialmente los detalles de este modelo próximamente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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