¡Horror en Gaza: Israel bombardea tiendas de campaña y un mercado en una «zona segura»!

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¡Horror en Gaza: Israel bombardea tiendas de campaña y un mercado en una «zona segura»!

La aviación militar y los drones israelíes llevaron a cabo una nueva serie de ataques devastadores sobre zonas densamente pobladas de la Franja de Gaza. Según el canal Al-Jazeera, los ataques tuvieron como objetivo un mercado en el campo de refugiados de Al-Shati y tiendas de campaña de refugiados situadas en la zona de Al-Mawasi.

En particular, un dron de combate israelí atacó a civiles reunidos cerca de la mezquita Blanca en el campo de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, hiriendo gravemente a dos palestinos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. Además, un ataque cerca del mercado del barrio de Sheikh Radwan hirió a otras cinco personas refugiadas en tiendas de campaña, mientras que en Al-Mawasi, al oeste de Khan Yunis, un joven de 28 años murió en un ataque con drones.

Lo más trágico es que Al-Mawasi había sido declarada oficialmente «zona segura» de acuerdo con el mapa de alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1.400 palestinos han muerto debido a las continuas violaciones diarias desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

«Ataque ante la mezquita Blanca, víctimas en zona segura y 1400 muertos»: 5 puntos clave del ataque

Hechos oficiales más importantes sobre los recientes ataques aéreos y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza:

  • Ataque a civiles cerca de la mezquita Blanca: Un dron atacó a civiles en el campo de Al-Shati, 2 heridos graves (uno en coma);

  • Joven de 28 años asesinado en la «zona segura»: Una nueva víctima registrada en el campo de tiendas de campaña de Al-Mawasi, oficialmente garantizada como zona segura al oeste de Khan Yunis;

  • Bombardeo alrededor del mercado de Sheikh Radwan: 5 personas desplazadas más resultaron heridas por ataques a tiendas de campaña cerca del mercado;

  • Más de 1400 víctimas durante el «régimen de silencio»: A pesar del acuerdo del 10 de octubre de 2025, el número de palestinos muertos durante el periodo de tregua superó los 1400;

  • La trampa de la misteriosa «línea naranja»: El ejército israelí crea una trampa mortal para los refugiados al imponer fronteras borrosas y cambiantes en el terreno.

Alcance de los recientes ataques y balance de bajas en la Franja de Gaza

Clasificación de los casos registrados por Al-Jazeera y las autoridades sanitarias locales:

Lugar y objetivo del ataque

Tipo de ataque / Arma

Estatus oficial de la zona

Bajas civiles

Campo de refugiados de Al-Shati (Cerca de la mezquita Blanca)

Ataque de dron de combate

Campo de refugiados

2 heridos graves (1 en estado crítico)

Barrio de Sheikh Radwan (Cerca del mercado)

Ataque aéreo sobre tiendas de campaña

Zona comercial y de tiendas abarrotada

5 civiles heridos

Distrito de Al-Mawasi (Oeste de Khan Yunis)

Ataque preciso de dron

«Zona segura» oficialmente garantizada

Un civil de 28 años muerto

Balance global tras el acuerdo

Incursiones y bombardeos diarios

Violación del acuerdo del 10 de octubre de 2025

Más de 1.400 víctimas registradas

Régimen de la «línea naranja»

Zonas no coordinadas

Delimitadas secretamente por el ejército

Peligro permanente para organizaciones humanitarias y refugiados

Experticia militar y humanitaria: ¿Por qué las «zonas seguras» se convierten en trampas mortales?

Conclusiones de defensores de derechos internacionales, analistas militares y orientalistas:

  • «La ilusión de Al-Mawasi y la trampa de los refugiados»: Cientos de miles de personas se han instalado en tiendas de campaña en la zona costera de Al-Mawasi, designada como «segura» por el mando israelí; sin embargo, los ataques regulares de drones y aviación demuestran que las garantías de seguridad oficiales no funcionan y que las tiendas no ofrecen protección alguna.

  • La «línea naranja» — un arma de incertidumbre: Este concepto introducido por el ejército israelí no tiene marcas ni hitos en el terreno; el riesgo de que refugiados y organizaciones humanitarias internacionales entren involuntariamente en una «zona prohibida» y sean atacados sin previo aviso aumenta considerablemente.

  • El fracaso de los acuerdos: El hecho de que más de 1.400 personas hayan muerto tras el acuerdo de tregua alcanzado en otoño de 2025 significa que el mecanismo de mediadores diplomáticos está paralizado; esto corre el riesgo de hacer que la guerra entre en una fase aún más terrible en lugar de alcanzar la paz en la región.

¿En su opinión, por qué las organizaciones internacionales y la comunidad mundial no pueden poner fin al bombardeo de campos de tiendas y mercados declarados «zonas seguras»? ¿Qué mecanismos son necesarios para evitar la violación de los derechos de los civiles mediante «líneas naranjas» borrosas? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este importante artículo dedicado al análisis de la tragedia humana en Gaza con todos!

Ejército israelíFranja de GazaCampo de Al-ShatiAl-MawasiCrisis humanitaria
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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