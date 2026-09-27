La 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, ha pasado a la historia gracias a la victoria sin precedentes de la selección nacional masculina de Uzbekistán. En los enfrentamientos decisivos de la 11ª ronda, el empate 2:2 de la India, principal competidor, contra Hungría, dejando su marcador en 18 puntos, garantizó matemáticamente el título para nuestros representantes antes de tiempo. Sin embargo, nuestros jugadores no se detuvieron ahí: derrotaron a la potente selección de Ucrania por 2,5 : 1,5, alcanzando los 20 puntos totales y celebrando las medallas de oro como líderes indiscutibles.

Bajo la dirección del ex campeón mundial Rustam Kasimdzhanov, nuestro equipo derrotó a grandes potencias mundiales como India (2,5:1,5), China (3:1), Estados Unidos (primer cabeza de serie) y Armenia (3,5:0,5), repitiendo el éxito de Chennai 2022 y subiendo a lo más alto del podio olímpico por segunda vez en 4 años.

« 20 puntos, la caída de Ucrania y un segundo oro histórico »: los 5 puntos clave del triunfo de Samarcanda

Las cifras oficiales más importantes de la 11ª y última ronda de la Olimpiada y los resultados de los equipos uzbekos:

Campeonato absoluto con 20 puntos: La selección masculina de Uzbekistán venció a Ucrania por 2,5 : 1,5 y terminó el torneo en el 1er lugar con 20 puntos;

La victoria decisiva de Madaminov: Mientras que en los otros tres tableros se registraron empates, Muhiddin Madaminov derrotó a Roman Degtiarov por 1:0, decidiendo el destino del encuentro;

India se detuvo en 18 puntos: El empate 2:2 de la India contra Hungría resolvió el asunto del campeonato a favor de Uzbekistán antes de tiempo;

La brillante participación de los equipos Uzbekistán-3: El equipo masculino Uzbekistán-3 derrotó a Andorra (2,5:1,5), y el equipo femenino Uzbekistán-3 venció ampliamente a Sudáfrica (3,5:0,5);

El difícil encuentro del equipo femenino: La selección nacional femenina perdió 1:3 ante una fuerte Armenia.

46ª Olimpiada de Ajedrez: Resultados de todos los tableros en la 11ª ronda (Clasificación completa)

Tabla de resultados individuales y colectivos de los equipos de Uzbekistán en la última ronda decisiva en Samarcanda:

Equipos y categorías Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3 Tablero 4 Resultado final Uzbekistán — Ucrania (Hombres) N. Abdusattorov — I. Kovalenko (0,5 : 0,5) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1) 2,5 : 1,5 (¡Oro!) China — Uzbekistán-2 (Hombres) Ding Liren — J. Vakhidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorra — Uzbekistán-3 (Hombres) O. Aguado — S. Saydaliev (0,5 : 0,5) A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Guiu (0 : 1) 1,5 : 2,5 Armenia — Uzbekistán (Mujeres) L. Mkrtchyan — A. Khamdamova (1 : 0) G. Tokhirjonova — M. Mkrtchyan (0 : 1) E. Danielian — U. Omonova (0,5 : 0,5) G. Karimova — S. Gaboyan (0,5 : 0,5) 3 : 1 Uzbekistán-2 — Israel (Mujeres) N. Yakubboeva — M. Efroimski (0 : 1) N. Orian — M. Malikova (0,5 : 0,5) M. Khalilova — O. Gutmaker (en juego) V. Chernyak — A. Salimova (0,5 : 0,5) 1 : 2 (EN VIVO) Uzbekistán-3 — Sudáfrica (Mujeres) Z. Aktamova — Sh. Badenhorst (0,5 : 0,5) A. Solomons — M. Bobomurodova (0 : 1) B. Shokirjonova — H. Nel (1 : 0) S. Masango — O. Shakhzodova (0 : 1) 3,5 : 0,5

Experticia ajedrecística: ¿Por qué la victoria de 20 puntos de Uzbekistán es un fenómeno único?

Conclusiones de grandes maestros internacionales, teóricos del ajedrez y comentaristas destacados:

« La partida del campeonato de Madaminov »: Mientras se registraban empates intensos en los tres primeros tableros contra Ucrania, la victoria de Muhiddin Madaminov con piezas negras en el 4º tablero contra Roman Degtiarov demostró una vez más la profundidad del equipo y la fuerza igualitaria de todos los tableros;

La trilogía de Chennai, Budapest y Samarcanda: Ganar dos oros (2022, 2026) y un bronce (2024) en las últimas tres Olimpiadas confirma oficialmente que ha comenzado la era de Uzbekistán en el ajedrez mundial; ningún otro equipo había demostrado tal estabilidad en el ajedrez moderno;

Una reserva sin precedentes de la escuela juvenil: La lucha valiente de los 2º y 3º equipos de Uzbekistán contra China, Andorra y Sudáfrica demuestra la solidez de los cimientos de la generación intelectual del país.

¿En su opinión, en la 46ª Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda, qué gran maestro — Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov o Muhiddin Madaminov — contribuyó más a la victoria del equipo? ¡Deje sus sinceras felicitaciones y opiniones sobre el hecho de que nuestros ajedrecistas vistan la corona mundial por segunda vez en 4 años en los comentarios, y comparta activamente este artículo histórico, nuestro orgullo nacional, con todos los entusiastas del ajedrez!