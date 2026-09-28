En el marco de las fechas FIFA, Asia Central las selecciones nacionales disputaron sus próximos partidos amistosos internacionales. La noche del 28 de septiembre terminó con sentimientos encontrados para los equipos de la región. La selección nacional de Kirguistán recibió a Maldivas en Biskek, anotando 5 goles sin respuesta en la primera mitad para sellar una gran victoria.

El equipo de Tayikistán, por su parte, perdió 2:4 ante Palestina en un partido lleno de goles, disputado a puerta cerrada en campo neutral. Los próximos retos de los equipos regionales ya están definidos: Kirguistán se enfrentará al Líbano el 4 de octubre, mientras que los tayikos viajarán para un difícil partido contra China el 6 de octubre.

«Un recital de 5 goles, un drama de 6 tantos y los planes de octubre»: 5 puntos clave de los encuentros

Hechos destacados registrados en los amistosos del 28 de septiembre:

La exhibición de Kirguistán (5:0): Los «Halcones Blancos» desmantelaron por completo la defensa de Maldivas en 45 minutos en su propio campo;

Doblete de Erbol Atabayev: El delantero sentó las bases de la victoria de su equipo con dos remates precisos en los minutos 11 y 23;

Un partido resuelto en la primera parte: Entre el minuto 11 y el 42, Atabayev (doblete), Astanakulov, Murzakov y Kojo marcaron para poner el 5:0 en el marcador;

La derrota de Tayikistán por 2:4: En un encuentro a puerta cerrada en campo neutral, la defensa tayika se mostró impotente ante los 4 goles de Palestina;

Rivales serios en octubre: Tayikistán se enfrentará a China el 6 de octubre y Kirguistán jugará contra el Líbano el 4 de octubre.

Clasificación del rendimiento de los equipos de Asia Central en las fechas FIFA

Análisis comparativo de los amistosos internacionales del 28 de septiembre:

Indicadores y criterios Selección nacional de Kirguistán Selección nacional de Tayikistán Rival y estatus del partido Maldivas (Como local) Palestina (Campo neutral, a puerta cerrada) Resultado final 5:0 (Victoria) 2:4 (Derrota) Goleadores E. Atabayev (11, 23), S. Astanakulov (20), V. Murzakov (32), J. Kojo (42) 2 goles (con una defensa desequilibrada) Característica principal del partido Fuerte presión y dominio ofensivo total desde la primera parte Partido abierto con 6 goles, productivo pero lleno de errores defensivos Próximo rival oficial y fecha 4 de octubre — Selección nacional del Líbano 6 de octubre — Selección nacional de China

Experticia deportiva y táctica: ¿Cuál es el estado de las selecciones?

Conclusiones de los analistas y comentaristas de fútbol tras los partidos:

«Alta eficacia de la línea de ataque kirguís»: En el partido contra Maldivas, los kirguises no perdieron tiempo, marcando 5 goles en 31 minutos; las combinaciones rápidas de Joel Kojo y Erbol Atabayev, además de los ataques por las bandas, son una señal seria para el próximo rival, el Líbano;

Problemas defensivos de Tayikistán: Aunque el equipo tayiko logró marcar 2 goles, encajar 4 en campo neutral reveló deficiencias importantes en el eje defensivo y en el mediocampo defensivo; este partido a puerta cerrada servirá como base de trabajo para el cuerpo técnico;

Las pruebas de octubre serán más complejas: Ambos equipos esperan rivales más fuertes y físicamente robustos (Líbano y China); el amplio marcador contra Maldivas no debe dar a Kirguistán un exceso de confianza, y la derrota ante Palestina debe motivar a Tayikistán a reforzar su disciplina táctica antes del viaje a China.

¿En su opinión, la victoria 5:0 de Kirguistán demuestra que el equipo ha dado un salto de calidad o se debe al bajo nivel del rival? ¿Podrá Tayikistán corregir sus errores defensivos y ganar fuera de casa contra China el 6 de octubre? ¡Deje sus análisis y opiniones en los comentarios y comparta los eventos más interesantes del fútbol regional con todos los aficionados!