Creada la primera aplicación inusual para el iPhone Duo

Aunque el nuevo smartphone iPhone Duo aún no ha salido a la venta, ya se ha presentado su primera aplicación única e interesante. Según Ixbt.com, el desarrollador independiente Vidit Bhargava ha creado un reproductor de estilo retro que utiliza las dos pantallas del dispositivo plegable. Esto es lo que informa Techcrunch.com en su reporte.

Llamada Duo-Man, esta aplicación reproduce a la perfección el funcionamiento de los legendarios reproductores Walkman del siglo pasado. El usuario abre el dispositivo, elige música y "coloca el casete", para luego comenzar a escuchar al cerrarlo.

Enfoque poco convencional y nostalgia

El desarrollador afirma haber grabado los sonidos reales de los botones y el ruido de funcionamiento de un Walkman auténtico para incluirlos en la aplicación. Esto brinda al usuario una experiencia mucho más realista.

Bhargava destacó que ha sido un entusiasta de los reproductores antiguos durante mucho tiempo. Al buscar una idea para un hackathon, comentó que el mecanismo de las pantallas plegables le recordaba a la tapa de un reproductor de casetes.

Hoy en día, el interés de los jóvenes por las tecnologías retro, incluidos los casetes, CD y dispositivos antiguos, está aumentando. La aplicación Duo-Man encaja perfectamente con esta tendencia global y se ha vuelto viral rápidamente en las redes sociales.

Futuras capacidades de la aplicación

Soporte para Apple Music y archivos de audio locales

Posibilidad de "rebobinar" manualmente el casete con el Apple Pencil

Funciones de avance y retroceso rápido como en un Walkman original

Planes para integrar el servicio Spotify en el futuro

Presentado inicialmente en un hackathon donde ganó un premio, este proyecto ha acumulado millones de visitas en redes sociales. Inspirado por el gran interés, el autor ya trabaja para convertirlo en una aplicación comercial completa.