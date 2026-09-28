Creada la primera aplicación inusual para el iPhone Duo
Aunque el nuevo smartphone iPhone Duo aún no ha salido a la venta, ya se ha presentado su primera aplicación única e interesante. Según Ixbt.com, el desarrollador independiente Vidit Bhargava ha creado un reproductor de estilo retro que utiliza las dos pantallas del dispositivo plegable. Esto es lo que informa Techcrunch.com en su reporte.
Llamada Duo-Man, esta aplicación reproduce a la perfección el funcionamiento de los legendarios reproductores Walkman del siglo pasado. El usuario abre el dispositivo, elige música y "coloca el casete", para luego comenzar a escuchar al cerrarlo.
Enfoque poco convencional y nostalgiaEl desarrollador afirma haber grabado los sonidos reales de los botones y el ruido de funcionamiento de un Walkman auténtico para incluirlos en la aplicación. Esto brinda al usuario una experiencia mucho más realista.
Bhargava destacó que ha sido un entusiasta de los reproductores antiguos durante mucho tiempo. Al buscar una idea para un hackathon, comentó que el mecanismo de las pantallas plegables le recordaba a la tapa de un reproductor de casetes.
Hoy en día, el interés de los jóvenes por las tecnologías retro, incluidos los casetes, CD y dispositivos antiguos, está aumentando. La aplicación Duo-Man encaja perfectamente con esta tendencia global y se ha vuelto viral rápidamente en las redes sociales.
Futuras capacidades de la aplicación
- Soporte para Apple Music y archivos de audio locales
- Posibilidad de "rebobinar" manualmente el casete con el Apple Pencil
- Funciones de avance y retroceso rápido como en un Walkman original
- Planes para integrar el servicio Spotify en el futuro
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