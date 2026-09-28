Camino al oro en los Juegos Asiáticos: ¡3 de nuestros boxeadores pelean mañana por la final!

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Camino al oro en los Juegos Asiáticos: ¡3 de nuestros boxeadores pelean mañana por la final!

La competición de boxeo de los Juegos Asiáticos, el evento deportivo más prestigioso del continente, entra en su fase más intensa y decisiva. A partir de mañana, comienzan oficialmente las semifinales del torneo. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, tres de nuestros mejores púgiles subirán al ring para buscar su pase a la final. Los aficionados esperan con ansias los intensos combates de Abdumalik Khalokov, Fazliddin Erkinboyev y nuestro peso superpesado Jahongir Zokirov. Los combates comienzan a las 09:00 (hora de Taskent), y el primer duelo de nuestros compatriotas arrancará a las 10:00.

« 3 combates a las puertas de la final, la prueba de Khalokov y la hora de Taskent »: 5 puntos clave de la agenda

Datos clave sobre las semifinales de los Juegos Asiáticos y el calendario de los boxeadores uzbekos:

  • 3 boxeadores a las puertas de la final: Los representantes de Uzbekistán lucharán por el pase al campeonato continental;

  • Abdumalik Khalokov sube al ring: En la categoría de -60 kg, el líder mundial y continental se enfrentará a su rival japonés;

  • El siguiente paso de Fazliddin Erkinboyev: En la categoría de -80 kg, nuestro compatriota se enfrentará a un representante de la India;

  • Jahongir Zokirov en peso superpesado: En la categoría de +90 kg, nuestro coloso uzbeko peleará contra un experimentado boxeador iraní;

  • Horarios de los combates confirmados: El programa de la competición comienza a las 09:00 (hora de Taskent), y nuestros boxeadores entrarán en acción sucesivamente a partir de las 10:00.

Juegos Asiáticos: Calendario de las semifinales de los boxeadores uzbekos

Tabla de emparejamientos y horarios para mañana:

Categoría de peso

Boxeador uzbeko

Rival y país

Hora de inicio (hora de Taskent)

-60 kg

Abdumalik Khalokov

Shunsuke Kitamoto (Japón)

10:00

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Ankush (India)

10:30

+90 kg

Jahongir Zokirov

Amir Esmayeili (Irán)

12:15

Inicio general

Comienzo del evento

Programa oficial de semifinales

09:00

Expertos en boxeo: ¿Cuáles son las posibilidades de nuestros boxeadores de llegar a la final?

Opiniones de especialistas, entrenadores y analistas deportivos:

  • « La clase superior y la maestría técnica de Abdumalik Khalokov »: Campeón mundial vigente en -60 kg, Abdumalik Khalokov es el gran favorito ante el japonés Kitamoto gracias a su técnica única, rapidez de pies y sentido de la distancia; neutralizar la presión inesperada del rival será la clave de la victoria;

  • La fuerza física de Fazliddin Erkinboyev: El indio Ankush intentará mostrar un boxeo agresivo y cerrado, pero las combinaciones precisas y la resistencia física de Erkinboyev deberían darle la ventaja;

  • Duelo clásico en peso pesado: El combate entre Jahongir Zokirov y Amir Esmayeili promete ser un drama de peso pesado; el alcance y la velocidad de Zokirov serán decisivos para defenderse de los golpes potentes del iraní.

¿Crees que nuestros tres boxeadores podrán vencer a sus rivales y llegar a la final con un 100% de efectividad? ¿Qué combate o nocaut esperas con más ganas? ¡Deja tus opiniones y ánimos en los comentarios y comparte el calendario de semifinales con todos los aficionados al deporte!

Abdumalik KhalokovFazliddin ErkinboyevJahongir ZokirovJuegos AsiáticosBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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