Camino al oro en los Juegos Asiáticos: ¡3 de nuestros boxeadores pelean mañana por la final!
La competición de boxeo de los Juegos Asiáticos, el evento deportivo más prestigioso del continente, entra en su fase más intensa y decisiva. A partir de mañana, comienzan oficialmente las semifinales del torneo. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, tres de nuestros mejores púgiles subirán al ring para buscar su pase a la final. Los aficionados esperan con ansias los intensos combates de Abdumalik Khalokov, Fazliddin Erkinboyev y nuestro peso superpesado Jahongir Zokirov. Los combates comienzan a las 09:00 (hora de Taskent), y el primer duelo de nuestros compatriotas arrancará a las 10:00.
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Datos clave sobre las semifinales de los Juegos Asiáticos y el calendario de los boxeadores uzbekos:
3 boxeadores a las puertas de la final: Los representantes de Uzbekistán lucharán por el pase al campeonato continental;
Abdumalik Khalokov sube al ring: En la categoría de -60 kg, el líder mundial y continental se enfrentará a su rival japonés;
El siguiente paso de Fazliddin Erkinboyev: En la categoría de -80 kg, nuestro compatriota se enfrentará a un representante de la India;
Jahongir Zokirov en peso superpesado: En la categoría de +90 kg, nuestro coloso uzbeko peleará contra un experimentado boxeador iraní;
Horarios de los combates confirmados: El programa de la competición comienza a las 09:00 (hora de Taskent), y nuestros boxeadores entrarán en acción sucesivamente a partir de las 10:00.
Juegos Asiáticos: Calendario de las semifinales de los boxeadores uzbekos
Tabla de emparejamientos y horarios para mañana:
Categoría de peso
Boxeador uzbeko
Rival y país
Hora de inicio (hora de Taskent)
-60 kg
Abdumalik Khalokov
Shunsuke Kitamoto (Japón)
10:00
-80 kg
Fazliddin Erkinboyev
Ankush (India)
10:30
+90 kg
Jahongir Zokirov
Amir Esmayeili (Irán)
12:15
Inicio general
Comienzo del evento
Programa oficial de semifinales
09:00
Expertos en boxeo: ¿Cuáles son las posibilidades de nuestros boxeadores de llegar a la final?
Opiniones de especialistas, entrenadores y analistas deportivos:
« La clase superior y la maestría técnica de Abdumalik Khalokov »: Campeón mundial vigente en -60 kg, Abdumalik Khalokov es el gran favorito ante el japonés Kitamoto gracias a su técnica única, rapidez de pies y sentido de la distancia; neutralizar la presión inesperada del rival será la clave de la victoria;
La fuerza física de Fazliddin Erkinboyev: El indio Ankush intentará mostrar un boxeo agresivo y cerrado, pero las combinaciones precisas y la resistencia física de Erkinboyev deberían darle la ventaja;
Duelo clásico en peso pesado: El combate entre Jahongir Zokirov y Amir Esmayeili promete ser un drama de peso pesado; el alcance y la velocidad de Zokirov serán decisivos para defenderse de los golpes potentes del iraní.
¿Crees que nuestros tres boxeadores podrán vencer a sus rivales y llegar a la final con un 100% de efectividad? ¿Qué combate o nocaut esperas con más ganas? ¡Deja tus opiniones y ánimos en los comentarios y comparte el calendario de semifinales con todos los aficionados al deporte!
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