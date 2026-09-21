¿Cuánto dinero se otorga por las medallas de los Juegos Asiáticos en Asia Central?

Los XX Juegos Asiáticos de verano se celebran en Japón del 19 de septiembre al 4 de octubre. En las competiciones de Aichi-Nagoya 2026, atletas de 45 países y regiones compiten por medallas en 43 disciplinas deportivas.

Los representantes de los países de Asia Central también participan en esta competición continental. Además de los resultados de los atletas, las recompensas estatales establecidas también despiertan interés. Entonces, ¿cuánto dinero se paga por las medallas de los Juegos Asiáticos en los países de la región?

Tayikistán: 150 000 somonis por el oro

En Tayikistán, el Premio del Presidente, instituido en 2015, contempla incentivar a los atletas ganadores y medallistas en competiciones internacionales. Los Juegos Asiáticos están incluidos en este sistema.

Según la normativa vigente, el medallista de oro de los Juegos Asiáticos recibe 150 000 somonis, 100 000 somonis por la plata y 50 000 somonis por el bronce. Esto equivale aproximadamente a 16 300, 10 900 y 5 400 dólares, respectivamente.

Kazajistán: 10 000 dólares actualmente, se ha propuesto aumentar hasta 50 000 dólares

En Kazajistán el monto actual de las recompensas por medallas en los Juegos Asiáticos es de 10 000 dólares por el oro, 5 000 por la plata y 3 000 por el bronce. Los entrenadores reciben 5 000, 3 000 y 2 000 dólares, respectivamente. Estas sumas también se pagaron después de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022.

Antes de los Juegos Asiáticos de 2026, se elaboró una propuesta para aumentar significativamente los premios. Según esta, se podrían fijar 50 000 dólares por el oro, 15 000 por la plata y 10 000 por el bronce para los atletas. Para los entrenadores, se propusieron 10 000, 7 000 y 5 000 dólares.

Sin embargo, no hay información oficial de que estos cambios hayan entrado en vigor. Por lo tanto, la tarifa actual sigue siendo de 10 000, 5 000 y 3 000 dólares.

Kirguistán: 1,25 millones de soms entregados a los campeones de Hangzhou

En Kirguistán no se han anunciado públicamente los nuevos montos de recompensa para los medallistas de los Juegos Asiáticos de 2026.

Por ello, los resultados de los Juegos Asiáticos anteriores pueden servir como referencia. Después de Hangzhou 2022, se entregaron certificados por valor de 1 250 000 soms a los medallistas de oro kirguisos. Se otorgó una recompensa de 750 000 soms por la plata y 500 000 soms por el bronce.

Uzbekistán: existen pagos adicionales además del premio principal

En Uzbekistán el incentivo para los atletas por los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022 se estableció en dos etapas.

Según el decreto presidencial de 2022, se prevé un premio único con cargo al presupuesto estatal de 5 000 dólares por el oro, 3 000 por la plata y 2 000 por el bronce. Además, se fijaron recompensas adicionales con cargo a los presupuestos locales por un monto de 300 veces el salario mínimo para el oro, 200 veces para la plata y 100 veces para el bronce.

Durante la ceremonia de premiación a los ganadores de los Juegos Asiáticos y Para Asiáticos de Hangzhou en diciembre de 2023, se registró en fuentes oficiales que los atletas recibieron 10 000 dólares por el oro, 5 000 por la plata y 2 500 por el bronce. Los entrenadores recibieron 5 000, 2 500 y 1 250 dólares, respectivamente.

Turkmenistán: el monto de la recompensa no es público

En Turkmenistán, no fue posible encontrar información abierta y confirmada oficialmente sobre las recompensas económicas por las medallas de los Juegos Asiáticos.

Las autoridades deportivas del país informan sobre la participación y los resultados de los equipos nacionales, pero los montos exactos de los premios por medallas de oro, plata y bronce no se han publicado en materiales oficiales. Por lo tanto, no sería correcto citar una cifra exacta para Turkmenistán.

Así, los sistemas de recompensa por medallas en los Juegos Asiáticos en Asia Central difieren significativamente. Mientras que en algunos países las tarifas actuales son claras, en otros, los nuevos montos para los Juegos de 2026 aún no se han anunciado oficialmente.