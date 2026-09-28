9.º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán se mantiene firme en el top 4 con 42 medallas

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9.º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán se mantiene firme en el top 4 con 42 medallas

Ha concluido el noveno día de intensas competiciones en los Juegos Asiáticos, el foro deportivo más grande del continente que se celebra en Japón. La delegación deportiva de Uzbekistán ha tenido una participación estable y exitosa a lo largo de la competición, ocupando un honorable 4.º lugar en el medallero general. Actualmente, nuestro equipo nacional cuenta con un total de 42 medallas, de las cuales 12 son de oro, 17 de plata y 13 de bronce.

Mientras que China mantiene el liderazgo con 132 medallas de oro, el país anfitrión, Japón, ocupa el segundo lugar (41 de oro) y Corea del Sur el tercero (21 de oro). Nuestro principal competidor regional, Kazajistán, completa el top 5 con 9 medallas de oro.

«12 oros, 4.º lugar y la lucha por el top 5»: 5 puntos clave del balance del 9.º día

Los indicadores oficiales más importantes tras el noveno día de los Juegos Asiáticos:

  • Uzbekistán en el top 4: Con 12 medallas de oro, nuestra delegación solo es superada por gigantes como China, Japón y Corea del Sur;

  • Un total de 42 podios: Nuestros compatriotas han ganado 12 medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce;

  • 3 medallas de oro de ventaja sobre Kazajistán: El equipo de Kazajistán, que va quinto, ha acumulado 9 de oro, 13 de plata y 23 de bronce;

  • La hegemonía inigualable de China: Los atletas chinos son los líderes absolutos en la tabla general con 132 medallas de oro (230 en total);

  • Posiciones de los vecinos: Tayikistán ocupa el puesto 18 con 2 medallas de oro (5 en total).

Juegos Asiáticos: Top 10 tras el 9.º día y ranking de los equipos de Asia Central

Desempeño de los principales equipos nacionales según el medallero oficial de la competición:

Puesto y país

Medalla de oro

Medalla de plata

Medalla de bronce

Número total de medallas

1. China

132

53

45

230

2. Japón

41

68

63

172

3. Corea del Sur

21

26

43

90

4. Uzbekistán

12

17

13

42

5. Kazajistán

9

13

23

45

6. Tailandia

9

8

13

30

7. Baréin

9

2

3

14

8. Irán

8

15

9

32

9. Corea del Norte

7

5

5

17

10. Malasia

6

3

9

18

18. Tayikistán

2

2

1

5

Análisis deportivo y estratégico: ¿Podrá Uzbekistán mantener el 4.º lugar?

Conclusiones de comentaristas deportivos, analistas y expertos:

  • «Estar junto a los grandes de Asia»: Ocupar el 4.º lugar tras nueve días de competición es un gran logro para nuestro deporte nacional; en el contexto de países con una población e infraestructura deportiva muy grandes, el sólido posicionamiento de Uzbekistán en el top 4 confirma que el ascenso hacia los Juegos Olímpicosde París continúa;

  • Reserva principal en boxeo y lucha: 7 de nuestros boxeadores han llegado a las semifinales, asegurando al menos 7 medallas; las peleas finales y los nuevos oros en otros deportes nos permitirán alejarnos de la persecución de Kazajistán y Tailandia, y defender firmemente el 4.º puesto hasta el final.

  • Diferencia con Kazajistán: Aunque Kazajistán está ligeramente por delante en número total de medallas (45), Uzbekistán lidera en calidad de medallas de oro (12 a 9); las finales decisivas aclararán quién se llevará el liderazgo de Asia Central.

¿Cree que la delegación deportiva de Uzbekistán podrá mantener con éxito el 4.º lugar hasta el final de la competición y superar las 20 medallas de oro? ¿En qué deporte espera más títulos? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta el análisis de la marcha victoriosa del deporte uzbeko a nivel continental con todos nuestros compatriotas!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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