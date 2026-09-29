El vicepresidente del FC Barcelona afirma que el Camp Nou es digno de albergar la final de la Copa del Mundo

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El vicepresidente del FC Barcelona afirma que el Camp Nou es digno de albergar la final de la Copa del Mundo

La carrera por obtener el derecho a albergar el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 es cada vez más intensa. Según informa Goal.com, Antonio Escudero, vicepresidente del FC Barcelona encargado de las cuestiones sociales, señaló al modernizado Spotify Camp Nou como el principal candidato para acoger el encuentro decisivo del torneo, subrayando que la probabilidad es muy alta. Esto es lo que informa Goal.com informa .

España y Marruecos son reconocidos como los principales países anfitriones de esta Copa del Mundo. Aunque el estadio Santiago Bernabéu de Madrid se consideró inicialmente como la opción principal de España, el gigantesco proyecto del Grand Stade Hassan II en Marruecos ha intensificado la competencia. Asimismo, los dirigentes del club catalán consideran que su estadio, cuya capacidad ha sido aumentada y sus instalaciones VIP mejoradas como parte del proyecto Espai Barça, es el más digno de este estatus.

Potencial del estadio y de la infraestructura

En una entrevista concedida al programa « Aquí Girona » de la radio Cadena SER, Antonio Escudero declaró que el club valora positivamente sus posibilidades. Según él, los catalanes no son solo participantes en el proceso, sino la elección más adecuada y lógica para la FIFA. Las enormes inversiones realizadas por el club merecen un reconocimiento internacional adecuado.

Según la información publicada por Mundo Deportivo, Escudero expresó su opinión con firmeza sobre la posibilidad de que el Spotify Camp Nou albergue la final: « Lo deseamos mucho. Creo que es muy posible. Las autoridades deportivas mundiales también lo apoyan. Hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos un estadio magnífico ».

El dirigente del club añadió que las posibilidades de éxito en la elección del estadio son altas. Este punto de vista también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno de Cataluña. Las autoridades trabajan activamente para seguir siendo el centro del proyecto 2030.

Garantías financieras para los aficionados

Además de los temas relacionados con la Copa del Mundo, Escudero también abordó los asuntos internos del club. En particular, aclaró las preocupaciones sobre si los enormes costes de la renovación del Spotify Camp Nou podrían provocar un aumento en el precio de los abonos.

El vicepresidente desmintió rotundamente estos rumores, tranquilizando a los aficionados blaugranas. Subrayó que nadie ha discutido la subida de los precios de las entradas y que no está en la agenda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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