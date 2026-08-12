José Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con Casillas

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José Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con Casillas

El reconocido entrenador de fútbol José Mourinho volvió a recordar los acontecimientos de una de las etapas más polémicas de su carrera —Real Madridcuando dirigía al club. En un documental emitido por Netflix, el técnico portugués ofreció detalles sobre sus primeros encuentros en el club blanco, las exigencias de los futbolistas estrella y los fuertes conflictos surgidos con el capitán Iker Casillas. Así lo informa Goal.com.

Según ixbt.com, la nueva película aborda como uno de sus temas principales la llegada de Mourinho al club madrileño en 2010 y su choque con el ambiente del vestuario. El entrenador destacó que, por entonces, las costumbres y privilegios particulares de los jugadores del equipo eran totalmente contrarios a sus estrictos principios de disciplina.

Los primeros diálogos con Iker Casillas

Según José Mourinho, sus tres primeros diálogos con Iker Casillas bastaron para demostrar que había graves problemas que resolver en el equipo. El experimentado guardameta y capitán planteó varias exigencias particulares al entrenador.

En concreto, Casillas pidió que los jugadores de la selección española tuvieran más días de descanso. También propuso retrasar una hora el horario de los entrenamientos, alegando los atascos de Madrid, y reunirse directamente en el estadio antes de los partidos en lugar de hacerlo tradicionalmente en el hotel.

Mourinho declaró al respecto: «En poco tiempo entendí que estaban demasiado consentidos». Esta cita refleja claramente el estado de ánimo del técnico en aquella época y su filosofía para trabajar con las estrellas.

El Clásico y los desacuerdos en la selección

El documental también menciona otros factores que provocaron el deterioro de la relación entre Mourinho y Casillas. El conflicto se agravó especialmente cuando la tensión de los partidos entre el Real Madrid y el FC Barcelona empezó a afectar al ambiente de la selección española.

Por aquel entonces, Iker Casillas intentó ponerse en contacto con el capitán del FC Barcelona, Xavi Hernández, para suavizar las relaciones entre los jugadores de ambos equipos. Este paso provocó la dura desaprobación de Mourinho y profundizó aún más el enfrentamiento entre el entrenador y el capitán.

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