José Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuario

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José Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuario

El famoso entrenador portugués José Mourinho recordó una vez más su etapa en el Real Madrid, uno de los periodos más convulsos de su carrera. En un nuevo documental estrenado en Netflix, el técnico reveló detalles interesantes sobre sus primeros tiempos en el club blanco, especialmente sobre su relación con el entonces capitán del equipo, Iker Casillas, y sobre el ambiente interno del vestuario. Esta etapa estuvo marcada por fuertes enfrentamientos, seguidos de cerca no solo por el fútbol español, sino también por todo el mundo del deporte europeo. Así lo informa Goal.com informa .

Los primeros enfrentamientos por la disciplina

Según el documental, Mourinho comprendió desde sus primeras reuniones en el Real Madrid que en el equipo existían hábitos ajenos a él y absolutamente inaceptables. Afirmó que sus tres primeras conversaciones con Iker Casillas influyeron enormemente en su forma de pensar. En el primer encuentro, el capitán pidió que los futbolistas de la selección española tuvieran más días de descanso. En la segunda conversación, solicitó retrasar una hora el horario de los entrenamientos, alegando los atascos de Madrid. La tercera petición se refería a las concentraciones previas a los partidos: el equipo no debía reunirse en el hotel, sino directamente en el estadio.

En opinión de Mourinho, fueron precisamente esas exigencias las que formaron su primera impresión de los jugadores. Tras aquellas conversaciones, el técnico portugués concluyó: « Comprendí rápidamente que eran unos mimados ». En 2010, cuando se hizo cargo del Real Madrid, el experimentado entrenador heredó un equipo lleno de estrellas. A su juicio, su tarea no consistía en enseñarles a jugar al fútbol, sino en inculcarles una disciplina estricta y una metodología común.

La guerra con el Barcelona y la tensión en la selección

El documental también aborda las raíces del famoso conflicto entre Mourinho y Casillas. El desacuerdo se agravó cuando la tensión de los Clásicos empezó a afectar negativamente al entorno de la selección española. En aquella época se supo que el portero Iker Casillas había llamado al capitán del Barcelona, Xavi Hernández, con el objetivo de suavizar las relaciones entre ambos bandos. Este episodio perjudicó la relación entre el entrenador y el capitán.

Este documental permite a los aficionados al fútbol comprender mejor los acontecimientos entre bastidores de aquella época, el ambiente tenso dentro del club y la particular filosofía de gestión del entrenador. Las confesiones de Mourinho vuelven a demostrar, pese al paso de los años, hasta qué punto la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona fue compleja e irreconciliable.

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