En el fútbol europeo, uno de los equipos que está atrayendo todas las miradas al inicio de la temporada por su juego intenso y resultados brillantes es el FC Barcelona. Según informa Goal.com, los catalanes, bajo la dirección de Hans-Dieter Flick, no solo han ganado los cinco primeros partidos de la temporada, sino que han logrado marcar al menos cinco goles en cuatro de ellos. El último resultado fue aún más destacado con la contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en el partido inaugural de la fase de liga de la Champions League. Así lo informa Goal.com informa .

Este excelente comienzo del club catalán convierte al equipo en uno de los principales aspirantes en el ámbito internacional. Al parecer, el objetivo principal de esta temporada no es solo el campeonato nacional, sino llegar a la final de la Champions League, que se celebrará en el estadio Metropolitano de Madrid, y levantar el trofeo. A pesar de la competencia de grandes potencias europeas como el Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich e Inter, el Barça está demostrando actualmente que juega a otro ritmo.

Transferencias y crecimiento en el juego

El éxito del equipo se debe en gran medida a un mercado de fichajes inteligente. Las salidas de jugadores como Ferran Torres, Rashford y Lewandowski, quien se marchó a Chicago, no supusieron ningún problema. Al contrario, la llegada de Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesus, quien ya marcó tras salir del banquillo, ha aumentado el potencial ofensivo y ha dado al entrenador un abanico de posibilidades infinito.

Sin embargo, según los expertos, el fichaje clave se realizó en el centro del campo. La llegada de Rodri, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro 2024, ha garantizado el equilibrio y el orden en el centro del campo. El FC Barcelona necesitaba un jugador de este perfil desde hace mucho tiempo, y este fichaje ha llevado al equipo a un nivel completamente nuevo.

El superinicio de Raphinha y su evolución

En el juego brillante del equipo, el extremo brasileño Raphinha se ha convertido en uno de los grandes protagonistas. Ya ha marcado 8 goles en los cinco primeros partidos de la temporada. En la historia del club, solo Kocsis había registrado mejores números con 9 goles en la temporada 1958-1959. Su doblete contra el Feyenoord elevó su cuenta goleadora en la Champions League a 21. Ahora ocupa el quinto lugar en la lista de máximos goleadores del club en la competición, por detrás de Lionel Messi (126), Suárez (25), Rivaldo (25) y Lewandowski (23).

La conversión de Raphinha de extremo a delantero centro recuerda a muchos a Cristiano Ronaldo. Vitor Campelos, su exentrenador en el Vitória Guimarães, destacó en una entrevista con el diario Sport que podría convertirse en un auténtico nueve, al estilo de Cristiano Ronaldo. El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, también admitió que, por su estilo de juego, el FC Barcelona es actualmente el mejor equipo del mundo.