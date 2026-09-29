El Manchester City continúa luchando contra las acusaciones financieras

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El Manchester City continúa luchando contra las acusaciones financieras

La directiva del Manchester City, actual campeón de la Premier League, ha declarado firmemente que llevará a cabo una lucha sin cuartel en relación con el caso en el que se le acusa de violar las normas financieras. Según informa Sky Sports, el director general del club, Ferran Soriano, al hablar en una reunión de clubes de fútbol europeos en Copenhague, Dinamarca, subrayó que el equipo defenderá su posición hasta el final y que este proceso legal está lejos de concluir. Así lo informa Goal.com informa .

La situación en torno a los 115 cargos presentados contra el club y las posibles decisiones de un tribunal independiente podría tener un impacto serio en el futuro de la gobernanza del fútbol inglés. No obstante, la directiva del Manchester City, al expresar su plena confianza en su inocencia, señaló que las investigaciones y los procesos judiciales llevarán tiempo. Según Soriano, estas alegaciones llevan ocho años en el debate público y la solución definitiva aún está lejos.

La firme postura del directivo del club

El presidente del consejo de administración del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ya había expresado opiniones igualmente firmes en un mensaje a los aficionados. Destacó que el club no detendrá sus esfuerzos para demostrar su integridad. Al Mubarak explicó que la posición del equipo es muy sólida, pero que debido a las estrictas condiciones de confidencialidad de los procesos legales, no puede revelar todos los detalles por el momento.

Se informa que las principales objeciones están relacionadas con el aumento artificial de los ingresos por patrocinio, así como con la presentación de información financiera inexacta a la Premier League durante varias temporadas. Tras la difusión de estas noticias, se ha generado un gran interés y acalorados debates en la comunidad futbolística.

Próximos pasos legales

Actualmente, tanto la dirección de la Premier League como los organismos independientes se abstienen de hacer comentarios oficiales sobre las decisiones finales. La razón es que las etapas importantes del proceso de revisión y los requisitos de confidencialidad siguen vigentes. El servicio de prensa del club, manteniéndose fiel a su declaración de febrero de 2023, reafirmó una vez más que ha cumplido plenamente con todos los procedimientos.

El Manchester City demuestra que no retrocederá en este largo conflicto y que defenderá sus intereses en todos los niveles. Esto podría provocar cambios importantes en las reglas del fair play financiero y en el sistema legal del fútbol inglés en el futuro.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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