Un evento sin precedentes ha sacudido el fútbol inglés. El martes, la Premier League publicó una declaración oficial acusando al diez veces campeón, el Manchester City, de 115 infracciones a las reglas financieras. Esta decisión ha causado un gran impacto en toda la comunidad del fútbol inglés, convirtiendo las preguntas sobre el futuro del club en el tema principal de la agenda. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, la cuestión que más interesa a expertos y aficionados es qué castigo podría recibir el club. Las posibles consecuencias son muy graves, incluyendo multas masivas, deducción de puntos en la tabla de posiciones, prohibición de fichajes e incluso la expulsión de la Premier League.

Los escenarios más graves y el riesgo de descenso

Según el diario Bild, el reconocido periodista inglés Ben Jacobs mencionó la hipótesis de que, en el peor de los casos, el club podría ser relegado a la quinta división, fuera del sistema del fútbol profesional inglés. Aunque esto parece prácticamente imposible para los expertos, la gravedad de la situación indica que se avecinan nubarrones sobre el club.

El sitio web y la estación de radio Talksport también plantearon este preocupante escenario. Según su información, la English Football League (EFL), que gestiona las tres divisiones profesionales por debajo de la Premier League, está dispuesta a colaborar con esta última. Si se tomaran medidas extremas, el Manchester City podría ser excluido no solo de la Premier League, sino también de todas las divisiones de la EFL, pudiendo desaparecer por completo del fútbol profesional inglés.

¿Qué sanción exige la Premier League?

Según el periodista Ben Jacobs, la directiva de la Premier League exige medidas muy estrictas contra el Manchester City, incluyendo una deducción de puntos sin precedentes y el descenso a una división inferior. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, es evidente que medidas tan drásticas afectarían no solo los resultados del equipo esta temporada, sino también la economía y el prestigio de todo el fútbol inglés.

Este veredicto contra el club sirve como una prueba crucial para demostrar cuán estrictamente deben respetarse las reglas del fair play financiero en el fútbol inglés. Los resultados de la investigación y las futuras medidas disciplinarias siguen siendo el centro de atención de la comunidad futbolística mundial.