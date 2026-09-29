Ferran Soriano se dirige al personal del Manchester City

En un mensaje de video confidencial y contundente dirigido al personal del club, el director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ha rechazado categóricamente las acusaciones de irregularidades financieras. Según información difundida por el Daily Mail Sport, el directivo del club afirmó que existen pruebas irrefutables que desmienten todas las alegaciones base de las acusaciones, y subrayó que demostrarán plenamente su verdad durante el proceso de apelación. Así lo informa Goal.com .

Cabe recordar que una comisión independiente anunció que el Manchester City había infringido sistemáticamente las reglas de la Premier League durante nueve temporadas. La liga sostiene que el club infló artificialmente sus ingresos y ocultó gastos mediante la creación de contratos comerciales falsos con patrocinadores. Este caso, en el que se presume que fondos personales del propietario fueron inyectados secretamente a través de patrocinadores de Abu Dabi, superaría los 900 millones de libras esterlinas, violando las restricciones del campeonato y de la UEFA.

Acusaciones financieras y alegaciones falsas

En su mensaje al personal, Soriano enfatizó firmemente que en el fondo de este caso yacen acusaciones totalmente falsas. Según sus palabras, todo el caso de la Premier League se basa en una única suposición: que el dinero personal del propietario fue inyectado secretamente a través de patrocinadores de Abu Dabi. Sin embargo, el club ha presentado a la comisión pruebas suficientes, incluyendo extractos bancarios, transferencias de dinero y testimonios.

Soriano alegó que decenas de pruebas presentadas durante la investigación fueron ignoradas deliberadamente y que la conclusión de la comisión se basa en una teoría de conspiración orquestada por la Premier League. En su opinión, cualquier otra acusación falsa proviene de esta conclusión central e infundada, y demostrarán esto plenamente en la apelación.

Situación tensa ante el público

Aunque ofreció declaraciones seguras y firmes ante los empleados, según videos publicados por Sky News, Soriano se enfrentó a preguntas incisivas de periodistas en un evento público. Ante la pregunta formulada en nombre del público y los aficionados al fútbol: «La Premier League ha confirmado que han hecho trampa durante casi diez años, ¿pedirá disculpas a los aficionados?», el directivo respondió tajantemente.

El director ejecutivo de la organización, a pesar de la insistencia de los reporteros, se limitó a decir: «No tengo nada que decir, gracias», y se alejó de las cámaras. Esta controversia ha aumentado la presión sobre el club, y se espera que los próximos procesos judiciales se conviertan en uno de los eventos más importantes para el fútbol inglés.