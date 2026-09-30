El aumento de los precios en el mercado japonés de smartphones impulsa la venta de segunda mano

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El aumento de los precios en el mercado japonés de smartphones impulsa la venta de segunda mano

En los últimos años, el fuerte aumento del precio de los nuevos smartphones en Japón, especialmente de los dispositivos insignia, ha cambiado radicalmente los hábitos de compra de los consumidores. Según datos difundidos por la agencia Kyodo News, el coste de los dispositivos de nueva generación supone una carga importante en relación con los ingresos de la población. Esta situación obliga a los japoneses a prolongar la vida útil de sus dispositivos y a recurrir al mercado de segunda mano. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

En particular, en el comercio minorista oficial, el modelo base iPhone 18 Pro de Apple se vende a 219 800 yenes. A modo de comparación, el precio del iPhone 13 Pro, lanzado hace cinco años, era casi 1,8 veces menor. Los expertos señalan que la principal razón de este aumento de precios es el encarecimiento de los módulos de memoria modernos.

La nueva estrategia de los consumidores

Ante la subida de los precios, las preferencias de los compradores también han cambiado. Una parte de la población prefiere seguir utilizando sus smartphones actuales el mayor tiempo posible en lugar de cambiarlos. La otra parte se fija en las ofertas del mercado de segunda mano en lugar de comprar un dispositivo nuevo.

Según Mercari, una de las mayores plataformas de venta del país, el interés por los modelos de iPhone usados aumenta drásticamente cada vez que sale una nueva generación de smartphones. Por ejemplo, en octubre de 2025, el número de modelos de la generación anterior puestos a la venta aumentó casi cinco veces en comparación con septiembre. Esto demuestra la activación del mercado de segunda mano.

Cifras récord en el mercado

Según las previsiones del centro de análisis MM Research Institute, el mercado de smartphones usados en Japón mantiene una tendencia al crecimiento desde hace varios años consecutivos. En particular, se espera que en el año fiscal 2025 se vendan cerca de 3,6 millones de smartphones usados en el país. Esto supone un resultado récord por séptimo año consecutivo.

Los expertos prevén que este segmento seguirá desarrollándose rápidamente en un futuro próximo. Según las estimaciones, para el año fiscal 2029, el volumen del mercado de smartphones de segunda mano en el país podría alcanzar los 5 millones de unidades.

Los analistas del MM Research Institute explican la situación no solo por el aumento de los precios nominales, sino también por su relación con los ingresos de la población. Sus cálculos muestran que la carga financiera relativa para comprar un nuevo smartphone es aproximadamente tres veces mayor para un consumidor japonés que para un comprador estadounidense.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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