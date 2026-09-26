Manchester City declarado culpable, los clubes de la Premier League exigen compensaciones

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Manchester City declarado culpable, los clubes de la Premier League exigen compensaciones

Uno de los mayores escándalos financieros en la historia del fútbol inglés ha alcanzado una nueva etapa. Según información difundida por The Athletic, después de que el Manchester City fuera declarado culpable de la mayor parte de los 115 cargos por irregularidades financieras, concretamente 114, varios equipos de la Premier League se preparan para emprender acciones legales. Así lo informa Goal.com informa. reporta.

Esta decisión de la comisión independiente ha causado un verdadero terremoto en el campeonato nacional. Actualmente, los clubes rivales están consultando activamente a firmas de abogados y expertos legales líderes para evaluar las posibilidades de cubrir las pérdidas históricas sufridas y obtener compensaciones económicas significativas.

Procesos judiciales y precedentes

En el contexto de estos enfrentamientos legales, los clubes están diseñando una estrategia colectiva. Según los expertos, las decisiones judiciales previas que involucran a otros equipos servirán como una base legal importante. En particular, una comisión independiente había dictaminado anteriormente que la violación de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad por parte del Everton otorgó una ventaja deportiva a sus rivales, ordenando el pago de 35,1 millones de libras esterlinas a favor del Burnley.

Sin embargo, los procesos de demanda oficial podrían retrasarse hasta que se examinen las apelaciones del Manchester City y se agoten todas las etapas legales. Por su parte, el club ha negado todas las acusaciones, afirmando que mantiene su postura firme y que utilizará todos los recursos legales disponibles hasta el final.

Pérdidas financieras y alcance de las reclamaciones

Según un portavoz del club, el proceso de la Premier League está en curso y deben finalizarse elementos importantes bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Por lo tanto, el Manchester City mantiene su posición inalterada, tal como se estableció en su declaración de febrero de 2023. Sin embargo, se espera que las reclamaciones de las partes afectadas varíen:

  • La pérdida de decenas de millones en ingresos por derechos de transmisión y venta de entradas tras ser privados de la clasificación para la Champions League;
  • El incumplimiento de cláusulas contractuales relacionadas con títulos y participación en competiciones europeas;
  • La pérdida de bonos de patrocinio vinculados a contratos comerciales.
Actualmente, se discute seriamente la posibilidad de una demanda colectiva (class-action lawsuit) entre la dirección de la Premier League y los clubes. Si estos juicios comienzan, el panorama financiero y legal del fútbol inglés podría transformarse radicalmente.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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