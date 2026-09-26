Caso Manchester City: Andy Burnham pide no sacar conclusiones precipitadas

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Caso Manchester City: Andy Burnham pide no sacar conclusiones precipitadas

La situación en torno al Manchester City, club acusado de irregularidades financieras en la Premier League, se vuelve seria. Tras los informes de que una comisión independiente ha considerado fundados 114 de los 115 cargos contra los «Citizens», políticos británicos han comenzado a reaccionar. En una entrevista con ITV Granada Reports, Andy Burnham, político y ferviente seguidor del Everton, instó al público a no sacar conclusiones precipitadas. Así lo informa Goal.com informa .

Se sabe que la comisión independiente llegó a su decisión tras largas investigaciones. Sin embargo, Andy Burnham enfatizó que es incorrecto emitir juicios tajantes inmediatamente después de noticias tan sensacionalistas. Según él, es necesario estudiar detalladamente el informe oficial de la comisión independiente antes de llegar a cualquier conclusión final.

Acusaciones financieras y un proceso prolongado

El conflicto principal se refiere a la presentación de información financiera incorrecta por parte del Manchester City entre 2009 y 2018, periodo en el que el equipo se convirtió en una fuerza dominante en el fútbol inglés. Según las acusaciones, el club no proporcionó datos financieros precisos en 54 ocasiones y cometió 14 infracciones relacionadas con los salarios de jugadores y entrenadores.

Burnham señaló que este proceso entre el club y la Premier League ha sido muy largo y complejo. Por ello, antes de pensar en despojar al equipo de sus títulos históricos o imponer otras sanciones graves, es necesario revisar minuciosamente todos los documentos. «Acabo de oír hablar de esto, por ahora son solo informes. Si se confirman, por supuesto que quiero ver el informe de la comisión independiente», declaró Burnham.

La postura firme del club y futuras sanciones

Por su parte, la directiva del Manchester City mantiene una postura firme. El club expresó su confianza en su inocencia y en la veracidad de las pruebas presentadas. En un comunicado, el departamento de prensa del club recordó que el proceso de la Premier League está en curso y que se deben respetar los requisitos de confidencialidad. El Manchester City asegura haber seguido las normas y confiado en un regulador justo durante los últimos ocho años.

Si las conclusiones de la comisión independiente se mantienen durante el proceso de apelación, la Premier League podría tomar medidas disciplinarias severas. De acuerdo con el reglamento, las sanciones incluyen desde multas cuantiosas hasta la expulsión de la división de élite. Sin embargo, cualquier sanción debe cumplir con el requisito de proporcionalidad, de lo contrario, existe la posibilidad de que estas decisiones sean anuladas en instancias judiciales posteriores.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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