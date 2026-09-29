Argentina retira temporalmente el dorsal 10 de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino ha decidido rendir un emotivo homenaje a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol nacional. Según esta decisión, la emblemática camiseta número 10 será retirada temporalmente hasta el último partido de la leyenda con la selección nacional, y nadie más la vestirá. Esta medida se tomó para reconocer la inmensa contribución al fútbol mundial del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien anunció el fin de su carrera internacional para finales de agosto de 2026. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, el seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó esta decisión antes de las próximas convocatorias declarando: «Nadie usará el número 10 antes del último partido de Leo Messi». De esta manera, el dorsal quedará fuera de circulación durante los partidos internacionales de septiembre y octubre. El reconocido insider argentino Fabrizio Romano también destacó que esta situación sentará las bases de una era completamente nueva para la Albiceleste a partir de 2027.

El último acorde en el escenario internacional

Aunque las reglas de la FIFA exigen una numeración continua en los torneos oficiales, la flexibilidad en los partidos amistosos permite a la Asociación del Fútbol Argentino realizar este homenaje único. Esta situación coincide con las opiniones expresadas en 2024 por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien sugirió la idea de retirar permanentemente el número 10 en su honor una vez que la carrera de Messi finalizara oficialmente.

En los partidos que se disputarán a finales de septiembre y principios de octubre, el número diez será totalmente retirado de la plantilla de la selección argentina. En particular, cuando el equipo se enfrente a Bolivia en Córdoba el 30 de septiembre y luego a Burkina Faso en casa el 3 de octubre. Lionel Messi no participará en estos encuentros, ya que el cuerpo técnico prefirió reservarlo para su partido de despedida.

Despedida solemne en el Estadio Monumental

El último partido, llamado el gran final para el mejor jugador de todos los tiempos, está programado para el 6 de octubre de 2026. Ese día, la selección argentina se enfrentará a Benín en el legendario Estadio Monumental de Buenos Aires. Este encuentro pasará a la historia como el partido número 208 de Lionel Messi con la camiseta nacional y el último de su carrera.

Este partido de despedida está planificado como el cierre de una era y el evento central de un período de transición en el fútbol argentino. Solo después del partido contra Benín se espera que la Asociación del Fútbol Argentino examine oficialmente quién heredará el número 10 en el futuro. Millones de aficionados en Buenos Aires tendrán la oportunidad de ver a su héroe favorito en el campo por última vez.