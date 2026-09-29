Uno de los mayores escándalos financieros de la Premier League en los últimos años está provocando intensos debates entre la comunidad futbolística y exjugadores. Wayne Rooney, legendario delantero del Manchester United, ha declarado que, a pesar de que el Manchester City ha sido acusado de 115 infracciones financieras, los títulos de liga anteriores del club no deberían ser retirados. Según Goal.com, las infracciones anunciadas por una comisión independiente han iniciado un proceso legal sin precedentes en el fútbol inglés. Sobre esto, Goal.com informa que.

Se ha revelado que, durante el periodo analizado, la directiva del Manchester City utilizó contratos ficticios y esquemas de financiación. En particular, se inyectaron más de 900 millones de libras esterlinas en el club a través del Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd, inflando artificialmente los ingresos y ocultando gastos. Asimismo, la resolución oficial destaca que los actuales campeones intentaron obstruir la investigación de cuatro años, eludiendo las restricciones de la Premier League y la UEFA.

Renunciar a las medallas y el esfuerzo en el campo

Wayne Rooney, hablando en el podcast Stick to Football, recordó que formaba parte del Manchester United que terminó segundo detrás del equipo de Roberto Mancini por diferencia de goles en la temporada 2011-2012. Afirmó que no aceptaría las medallas si el Manchester City fuera despojado de su título. Según el exdelantero, el esfuerzo realizado en el campo aquella temporada fue suficiente y decidir un campeonato en un despacho, fuera del terreno de juego, sería una injusticia.

Rooney reconoció el arduo trabajo de los jugadores rivales para lograr esas victorias, expresando comprensión humana hacia ellos. Destacó que si tal situación le ocurriera al Manchester United y le quitaran sus medallas, sería un golpe devastador. Por ello, se opone firmemente a reescribir la historia y retirar los títulos.

Exigencia de sanciones deportivas severas

Sin embargo, aunque es partidario de mantener los títulos pasados, Rooney exige que se tomen medidas disciplinarias estrictas en el futuro. En su opinión, por las graves infracciones detectadas, el club debería ser descendido a las ligas inferiores y enfrentar restricciones severas en el gasto de transferencias durante las próximas tres o cuatro temporadas. Esto serviría de lección para otros clubes.

Actualmente, el Manchester City niega rotundamente todas las acusaciones y se prepara para apelar la decisión. Se espera una audiencia privada que determinará la sanción definitiva para el club. Esta batalla legal sin precedentes se ha convertido en el tema principal del fútbol inglés y se espera que se resuelva en los próximos meses.