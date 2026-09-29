El actual campeón de la Premier League, el Manchester City, ha emitido una declaración contundente tras ser declarado culpable por una comisión independiente de 115 infracciones financieras distintas. Se espera que este suceso provoque uno de los mayores conflictos legales en la historia del fútbol inglés, ya que la directiva del club rechaza categóricamente las acusaciones y jura probar su inocencia ante los tribunales. Así lo informa Goal.com según noticias.

Según ixbt.com y los principales medios deportivos, la investigación abarca el periodo comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Tras largas investigaciones, la comisión independiente anunció su decisión, causando un gran revuelo en el mundo del fútbol. La directiva del Manchester City expresó su sorpresa por el veredicto y su total desacuerdo.

Respuesta oficial y pruebas del club

En un comunicado difundido por el servicio de prensa del club, el Manchester City subraya su decepción y sorpresa ante las conclusiones de la comisión de la Premier League. Según la dirección, el club cuenta con una base de pruebas irrefutables que confirman su inocencia frente a todas las acusaciones. El Manchester City ha declarado firmemente que continuará la lucha ante todas las instancias reguladoras y legales pertinentes.

El comunicado afirma que el club será intransigente en la defensa de su posición y, si fuera necesario, llegará hasta las más altas instancias judiciales. Esta postura firme se considera un paso más contra los intentos de empañar los éxitos nacionales y el estatus sin precedentes del equipo en los últimos años.

Proceso de apelación y próximos pasos

El equipo legal del Manchester City, tras examinar cuidadosamente el informe de la comisión, señala la existencia de una serie de errores materiales graves. El club afirmó que las conclusiones lógicas del documento no resisten un análisis crítico y que la decisión es infundada. Por ello, la atención principal se centrará en el proceso de apelación destinado a proteger a los representantes del Etihad Stadium de graves sanciones deportivas.

En su declaración, el club recordó que el proceso de la Premier League aún no ha concluido. El Manchester City confirmó firmemente que utilizará todas las vías de apelación disponibles debido a errores claros de derecho, principios y hechos, y al carácter peligroso del veredicto.