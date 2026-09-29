La Premier League ha emitido un comunicado oficial confirmando que, según la decisión de una comisión independiente, Manchester City ha sido declarado culpable de violaciones graves de las normas financieras. Esta decisión ha causado un gran revuelo en la comunidad futbolística mundial, ya que no solo se trata del caso disciplinario más importante en la historia del campeonato, sino también de graves acusaciones relacionadas con una década de actividades del club. Así lo informa Goal.com.

Según la investigación de la comisión independiente, el club actuó en contra de las normas financieras durante nueve temporadas consecutivas y no cumplió con su obligación de cooperar, intentando obstruir el proceso de investigación de la liga. Se reveló que la investigación expuso no solo las infracciones en sí, sino también las acciones hostiles e inusuales del club frente a la investigación.

Contratos de patrocinio ficticios y financiación oculta

Según los esquemas revelados durante la investigación,infló artificialmente sus ingresos mediante la firma de contratos ficticios con sus patrocinadores. Como parte de este esquema de financiación oculta, las empresas patrocinadoras solo pagaban una pequeña parte de los importes contractuales, mientras que el resto era financiado por el Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietario del club.

Se determinó que la escala de estos fraudes financieros supera los 900 millones de libras esterlinas. Según la comisión, el objetivo principal de estos esquemas era aumentar artificialmente los ingresos del club y reducir los gastos para aparentar el cumplimiento de las normas financieras. Como resultado, el club ocultó su verdadera situación financiera a sus auditores y a los reguladores del fútbol.

Reacción de la dirección de la Premier League y del club

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, destacó la extrema gravedad de la situación, señalando que este caso es el más importante en la historia de la Premier League. Según él, la decisión principal revela queha infringido sistemáticamente las normas de la liga durante casi diez años.

Por su parte, Manchester City rechazó categóricamente las conclusiones de la comisión en un comunicado. El club afirma ser completamente inocente y anunció que apelará la decisión de inmediato. Los representantes del club señalaron que estas conclusiones contienen errores legales, de principio y fácticos, y declararon que seguirán defendiendo su posición.