Gianni Infantino llega a Uzbekistán: la delegación de la FIFA examina proyectos clave

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Gianni Infantino llega a Uzbekistán: la delegación de la FIFA examina proyectos clave

Ha comenzado un evento importante para el fútbol uzbeko. Una delegación encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realiza una visita oficial los días 29 y 30 de septiembre en Uzbekistán .

Se espera que la visita de los dirigentes de la FIFA se convierta en una plataforma de diálogo importante para discutir nuevos proyectos, infraestructura y el apoyo a los jóvenes talentos en el fútbol nacional.

¿Quién recibió a Gianni Infantino en Uzbekistán?

La delegación de la FIFA fue recibida por el ministro de Deportes de Uzbekistán, Adham Ikramov y por el primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Ravshan Irmatov .

El programa de la visita incluye la exploración de una serie de proyectos e instalaciones destinados a popularizar aún más el fútbol, desarrollar la infraestructura deportiva y fortalecer la cooperación internacional.

La cooperación con la FIFA es fundamental para definir nuevas direcciones para el fútbol uzbeko. Anteriormente, en una reunión entre el presidente Shavkat Mirziyoyev y Gianni Infantino, se discutieron temas como la mejora del sistema de gestión del fútbol, la identificación de jóvenes talentos y la formación internacional de entrenadores, árbitros, directivos y otros especialistas.

El enfoque principal está en los jóvenes jugadores

Uno de los ejes importantes de la visita es el apoyo a los jóvenes talentos.

Se presta especial atención a la identificación temprana de niños talentosos en el fútbol nacional, a la creación de condiciones de entrenamiento de calidad y a su integración en el fútbol profesional.

En este sentido, la infraestructura también juega un papel decisivo. Con el apoyo técnico de la FIFA, en Uzbekistán se ha creado un moderno Centro Nacional de Fútbol, que incluye un centro operativo con soluciones innovadoras para el fútbol digital, según han señalado las autoridades.

El fútbol uzbeko en una nueva etapa

La visita del presidente de la FIFA se produce tras un resultado histórico para la selección nacional de Uzbekistán.

En 2026, la selección nacional de Uzbekistán se clasificó por primera vez para la fase final de la Copa Mundial. El presidente Shavkat Mirziyoyev calificó este resultado como un evento importante en la historia del fútbol del país.

Ahora, una de las tareas principales es consolidar este resultado mediante un desarrollo sistemático.

Además de los éxitos de la selección nacional, el fútbol infantil y juvenil, las academias, la formación de entrenadores, el arbitraje, la infraestructura y el sistema de gestión siguen siendo temas cruciales.

La cooperación con la FIFA se expande en Uzbekistán

La cooperación entre Uzbekistán y la FIFA ha abarcado varias áreas en los últimos años.

En particular, se ha discutido la ampliación de las capacidades del país para albergar torneos importantes de la FIFA, el desarrollo de infraestructura moderna y la formación de especialistas en fútbol.

En 2025, la final de la CAFA Nations Cup se celebró en Uzbekistán, con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Además, se ha anunciado oficialmente que se ha llegado a un acuerdo para la apertura de una oficina regional de la FIFA en Taskent para los países de Asia Central .

¿Qué cambios se esperan tras la visita?

Las reuniones de los días 29 y 30 de septiembre permitirán discutir varios temas importantes para el fútbol uzbeko.

Los ejes principales son:

  • el desarrollo continuo de la infraestructura futbolística;

  • el apoyo a los jóvenes talentos;

  • la formación de entrenadores y especialistas en fútbol;

  • la mayor popularización del fútbol en todo el país;

  • el fortalecimiento de la cooperación internacional con la FIFA

.

La clasificación de la selección nacional de Uzbekistán para la Copa Mundial atrae aún más la atención sobre este proceso.

La visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no es una simple visita oficial, sino una etapa importante para el fútbol uzbeko, centrada en el fortalecimiento de la infraestructura, la juventud y la cooperación internacional .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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