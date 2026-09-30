Apple Pay lanza sus servicios en la India

El gigante tecnológico Apple se prepara para lanzar oficialmente su sistema de pago Apple Pay en la India, el país más poblado del mundo. Según informa TechCrunch, el servicio se ofrecerá inicialmente de forma limitada en asociación con Axis Bank. La entrada en este enorme mercado, que había permanecido al margen durante años, se considera un paso estratégico clave para Apple. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Se ha comunicado que el proceso de implementación tendrá limitaciones iniciales. En particular, Apple Pay solo admitirá tarjetas de Axis Bank vinculadas a los sistemas de pago Visa y Mastercard, mientras que la red local india RuPay no estará incluida al inicio. Asimismo, los pagos solo podrán realizarse a través de puntos de venta y terminales adaptados específicamente para el servicio.

Condiciones del mercado y particularidades

El mercado de pagos digitales de la India difiere significativamente del de EE. UU. y otras economías basadas en tarjetas. El sistema UPI (Unified Payments Interface), respaldado por el gobierno, tiene una dominancia absoluta, y los consumidores están acostumbrados a realizar pagos instantáneos mediante códigos QR sin necesidad de tarjetas bancarias. Apple Pay depende de las tarjetas y requiere integración con cada emisor y proveedor de infraestructura, lo que dificulta su despliegue a gran escala.

Los expertos señalan que las condiciones comerciales de Apple han sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones con los grandes bancos indios. Según fuentes, Apple solicita una comisión de aproximadamente 20 puntos básicos por transacción. Esto representa una parte considerable del margen total de 40-50 puntos básicos en la capa de pago, y debido a estas condiciones financieras, no se espera que instituciones importantes como HDFC Bank, ICICI Bank y SBI Card apoyen el sistema en la fase inicial.

Perspectivas y fuentes de ingresos

Aunque el sistema UPI domina el mercado, Apple Pay podría encontrar su lugar entre el creciente número de usuarios de iPhone en el país. Los usuarios de dispositivos Apple suelen pertenecer a un segmento de ingresos altos con mayor probabilidad de utilizar tarjetas de recompensas, lo que dificulta que los bancos ignoren este servicio.

Incluso si Apple Pay permanece inicialmente como un servicio de nicho, se espera que su modelo económico haga que el mercado indio sea significativamente rentable para Apple. Las comisiones por transacción brindarán a la empresa una fuente de ingresos adicional a partir de su base de usuarios en crecimiento. En la etapa inicial, los clientes de Axis Bank podrán añadir sus tarjetas de crédito a la aplicación Wallet para realizar compras en línea y pagos sin contacto.