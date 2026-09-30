Medalla de oro de atleta centroasiática anulada por sus zapatillas

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Medalla de oro de atleta centroasiática anulada por sus zapatillas

La kazaja Yasmina To‘qsonboyeva, atleta de marcha, vio cómo su victoria en el maratón de marcha de 42,195 km en los Juegos Asiáticos de 2026 fue anulada tras una protesta de sus rivales. La atleta lo comunicó el 28 de septiembre en su cuenta de Instagram.

To‘qsonboyeva había completado la distancia de la competición en 3 horas 22 minutos y 20 segundoscruzando la línea de meta en primer lugar. Este resultado significaba para el equipo nacional de Kazajistán su novena medalla de oro en los Juegos Asiáticos.

Sin embargo, tras finalizar la prueba, se presentó una protesta oficial sobre su resultado. En el acta final de la competición, junto al nombre de To‘qsonboyeva, figuraba la marca « Protested » en el registro.

La protesta se debió al calzado utilizado por la atleta kazaja. Sus rivales cuestionaron si el modelo de zapatillas ASICS que usó To‘qsonboyeva cumplía con los requisitos de la lista oficial de calzado permitido por World Athletics.

Tras esto, el resultado de la atleta fue anulado. Como consecuencia, el equipo de Kazajistán perdió la medalla de oro que se esperaba sumar al palmarés de To‘qsonboyeva.

Curiosamente, To‘qsonboyeva ya había expresado su opinión en redes sociales antes de que se conociera la decisión final. Afirmó que, incluso si le retiraban la medalla de oro, volvería a competir para ganarla de nuevo.

De este modo, la victoria de la atleta kazaja, que llegó primera a la meta, fue anulada inesperadamente debido a un problema con sus zapatillas. Ahora, la declaración de To‘qsonboyeva tras la carrera demuestra su intención de recuperar el resultado y luchar de nuevo por el triunfo.

Yasmina To‘qsonboyevaJuegos Asiáticos 2026World AthleticsZapatillas ASICSAtletismo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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