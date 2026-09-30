Doblete de Yamal, gran victoria de España: Resultados de la jornada 2 de la Liga de Naciones

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Doblete de Yamal, gran victoria de España: Resultados de la jornada 2 de la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la UEFA continúa con los encuentros de la segunda jornada. El duelo entre España y Croacia fue el centro de atención. Los campeones vigentes derrotaron a su rival en casa por 4-1, y Lamine Yamal se convirtió en uno de los grandes protagonistas al anotar un doblete.

Inglaterra también venció a la República Checa a domicilio por 2-0 . Suiza, por su parte, logró una victoria por tres goles ante Escocia.

Liderada por Yamal, España aplastó a Croacia con contundencia

El encuentro entre España y Croacia comenzó con la intensidad esperada por los aficionados.

En el minuto 28, Croacia abrió el marcador, poniendo a los españoles en una situación difícil. Sin embargo, esa ventaja no duró mucho.

Tres minutos después, Pubill igualó el marcador — 1-1.

Cerca del final de la primera parte, España volvió a romper la defensa rival. Lamine Yamal adelantó a su equipo con su gol.

En la segunda mitad, los españoles intensificaron su dominio.

En el minuto 63, Yamal volvió a marcar, sellando su doblete.

Cerca del final del partido, Nico Williams fue el autor del cuarto gol de España.

Resultado: España 4-1 Croacia.

Inglaterra vence a la República Checa fuera de casa

La selección de Inglaterra también cerró su partido de la Liga de Naciones con una victoria.

Los «Three Lions» visitaron a la República Checa y derrotaron a su rival por 2-0 .

En la primera parte, los equipos no lograron marcar. Tras el descanso, Inglaterra tomó el control.

En el minuto 47, Anthony Gordon abrió el marcador.

En el minuto 69, el capitán del equipo, Harry Kane , aprovechó un penalti para anotar el segundo gol de Inglaterra.

De esta forma, los visitantes ganaron 2-0 y sumaron puntos importantes en el torneo.

Victoria sólida de Suiza ante Escocia

En otro encuentro, Suiza se enfrentó a Escocia a domicilio.

Lossuizos tomaron el control total del partido y marcaron tres goles sin respuesta .

En el minuto 12, Rodríguez abrió el marcador.

En el minuto 55, Elvedi amplió la ventaja a dos goles.

En el minuto 82, Amdouni anotó el tercer gol.

Escocia - Suiza 0-3.

Kazajistán no pudo sumar puntos ante Eslovaquia

La selección de Kazajistán visitó a Eslovaquia.

En el partido, los locales abrieron el marcador en el minuto 26 con un gol de Sauer.

En el minuto 35, Kazajistán respondió. Ramazan Karimov empató el marcador, dando esperanzas a su equipo.

Sin embargo, cerca del final, Eslovaquia volvió a ponerse por delante. En el minuto 82, Hancko marcó, dando la victoria a los locales.

Eslovaquia - Kazajistán 2-1.

Resultados principales de la Liga de Naciones

Tras estos partidos de la segunda jornada, varios equipos han obtenido puntos vitales para fortalecer su posición.

Liga de Naciones. Jornada 2

  • España - Croacia 4-1

  • República Checa - Inglaterra 0-2

  • Escocia - Suiza 0-3

  • Eslovaquia - Kazajistán 2-1

Para España, el protagonista más brillante de la jornada fue Lamine Yamal. El doblete de la joven estrella fue clave en la gran victoria de su equipo.

Inglaterra demostró sus serias intenciones con la victoria por 2-0 fuera de casa. Suiza también tuvo una jornada sólida al vencer a Escocia por tres goles de diferencia.

Cada jornada de la Liga de Naciones es un paso importante para las selecciones, no solo por los puntos, sino para avanzar a la siguiente fase. Se espera que los próximos resultados calienten aún más la situación en los grupos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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