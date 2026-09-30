Xiaomi presenta un nuevo termo con infusión inversa para té

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Xiaomi presenta un nuevo termo con infusión inversa para té

Xiaomi ha anunciado un nuevo dispositivo llamado Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition, diseñado para preparar té en hojas y bebidas con infusiones durante los viajes. Según ixbt.com, este termo único de 500 ml destaca por sus tecnologías modernas y su diseño ergonómico. El precio se ha fijado en 199 yuanes, y la campaña de recaudación previa a la venta pública comenzará el 14 de octubre de este año. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La principal diferencia de este modelo respecto a otros dispositivos similares es su exclusivo mecanismo gravitatorio. Sobre el recipiente principal se encuentra una cámara transparente hecha de tritán, un plástico alimentario moderno, extremadamente duradero y seguro, separado por un filtro de titanio. El proceso de preparación del té es muy ingenioso.

Mecanismo de infusión inversa y sus ventajas

Para preparar la bebida, basta con girar el termo herméticamente cerrado. El agua caliente pasa a través del filtro hacia la cámara superior y se mezcla con las hojas. El usuario puede observar y controlar directamente la intensidad de la infusión a través de la cámara transparente.

Una vez que el té alcanza el nivel de infusión deseado, el termo se coloca de nuevo en su posición original. La bebida lista fluye hacia la parte inferior, mientras que las hojas de té permanecen en un compartimento separado, evitando así un amargor excesivo. Esta solución es ideal para quienes disfrutan de un té de calidad mientras viajan.

Calidad de los materiales y funciones adicionales

Los elementos estructurales principales del dispositivo, incluyendo el cuerpo, el filtro y el interior de la tapa, están fabricados en titanio puro con una pureza superior al 99 %. Xiaomi destaca que este material es ligero, resistente a la corrosión y no altera el sabor de la bebida con regusto metálico.

Si el usuario solo necesita un termo convencional, es posible retirar fácilmente la cámara superior y colocar la tapa directamente en el cuerpo de titanio. El dispositivo puede mantener una temperatura de 45 °C durante aproximadamente seis horas.

Para facilitar su uso, el filtro y las juntas de silicona se pueden desmontar fácilmente para su limpieza. Sin embargo, el fabricante recomienda no exponer la cámara de tritán a agua hirviendo. El nuevo producto estará disponible en los colores Deep Space Gray y Moonlight Silver.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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