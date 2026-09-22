Darya Latisheva gana otra medalla en los Juegos Asiáticos: se convierte en triple medallista

La delegación de Uzbekistán ha ganado una nueva medalla en los XX Juegos Asiáticos de verano. Participando en la prueba de exhibición, Darya Latisheva obtuvo 19,413 puntos de los jueces, logrando la medalla de plata. Este resultado eleva a tres el número total de sus medallas personales en los Juegos Asiáticos.

Los atletas uzbekos continúan con sus actuaciones premiadas en los Juegos Asiáticos de 2026. Una nueva medalla se sumó a la cuenta de Darya Latisheva.

La atleta que representa a Uzbekistán demostró su destreza en la prueba de exhibición, recibiendo de los jueces 19,413 puntos .

Esta puntuación permitió a Latisheva asegurar el segundo lugar y subir al podio.

19,413 puntos: Latisheva se lleva la medalla de plata

En la prueba de exhibición, los jueces evalúan aspectos como la técnica de los atletas, la calidad de ejecución de los movimientos y el desarrollo del programa.

Darya Latisheva concluyó su actuación con un resultado destacado.

Los jueces otorgaron a su programa 19,413 puntos . Según los resultados finales, esta cifra fue suficiente para alcanzar el segundo puesto.

De esta manera, aparece otra medalla de plata en el registro de la delegación de Uzbekistán.

Esta es la tercera medalla de Latisheva en los Juegos Asiáticos

El resultado de hoy de Darya Latisheva no solo representa un nuevo premio para la delegación de Uzbekistán.

La medalla de plata eleva a tres el número de sus medallas personales en los Juegos Asiáticos.

Así, Latisheva obtiene el estatus de triple medallista de los Juegos Asiáticos.

Su nueva medalla es uno de los logros destacados para el deporte uzbeko.

El medallero de la delegación de Uzbekistán sigue creciendo

En los Juegos Asiáticos de 2026, los atletas uzbekos compiten por medallas en diversas disciplinas deportivas.

El éxito de los deportistas uzbekos en distintas categorías sigue engrosando el medallero general de la delegación.

La medalla de plata de Darya Latisheva es el premio más reciente sumado a dicho medallero.

Cabe destacar que, para la propia atleta, esta medalla tiene un significado especial, ya que eleva a tres el número de sus galardones personales en los Juegos Asiáticos.

Otra representante de Uzbekistán en el podio

Tras registrar el segundo mejor resultado en la prueba de exhibición, Darya Latisheva subió al podio durante la ceremonia de premiación.

Su resultado de 19,413 puntos aseguró una nueva medalla de plata para la delegación de Uzbekistán.

La lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos continúa. Esto significa que los atletas uzbekos aún tienen muchas oportunidades de competir por más premios.

La medalla de plata de Darya Latisheva queda en la historia como un nuevo premio para la delegación de Uzbekistán en esta competición. El número de medallas personales de la atleta ha llegado a tres.