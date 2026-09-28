Medalla de oro de atleta kazaja en los Juegos Asiáticos anulada por sus zapatillas

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Medalla de oro de atleta kazaja en los Juegos Asiáticos anulada por sus zapatillas

La medalla de oro de la atleta kazaja Yasmina Tokhanbayeva en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 fue anulada debido a una protesta relacionada con sus zapatillas. La deportista había llegado primera a la meta en la prueba de marcha atlética de 42,195 kilómetros.

Tokhanbayeva había ganado el oro el 27 de septiembre al terminar la competencia en 3 horas, 22 minutos y 20 segundos. Superó a las representantes chinas Dansensyuzun y Ma Li.

Sin embargo, tras finalizar la carrera, se presentó una protesta contra el resultado de la atleta kazaja. Según el Comité Olímpico Nacional de Kazajistán, la objeción se debió a que las zapatillas utilizadas por Tokhanbayeva no figuraban en la lista de modelos aprobados por World Athletics. Por ello, su resultado no fue incluido inicialmente en el medallero oficial.

Tras una revisión posterior, el resultado de Tokhanbayeva fue anulado. Como resultado, la china Dansensyuzun, quien había llegado segunda, se convirtió en la ganadora del oro, Ma Li obtuvo la plata y la japonesa Yukiko Umeno se llevó el bronce.

La atleta comunicó la decisión a través de sus redes sociales. Escribió que deseaba mucho llevar el oro a su país, pero que su resultado fue anulado. Tokhanbayeva también agradeció a su equipo y a sus seguidores por el apoyo brindado.

Según Reuters, Tokhanbayeva ha apelado la decisión. Por este motivo, el proceso sobre el resultado de la atleta en esta competición sigue en curso.

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