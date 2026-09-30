Dean Huijsen habla sobre su dolorosa pausa con España

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Dean Huijsen habla sobre su dolorosa pausa con España

De vuelta en la selección española, el defensa central Dean Huijsen admitió abiertamente lo difícil que fue para él quedarse fuera de la Copa del Mundo de verano. Según informa Goal.com, el joven jugador reflexionó sobre sus sentimientos y su futuro en el equipo nacional tras la contundente victoria sobre Croacia. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido disputado en el estadio Sánchez-Pizjuán, los vigentes campeones del mundo derrotaron a su rival por 4-1. Este encuentro fue el primer partido en casa de los anfitriones tras ganar el mundial. Dean Huijsen, incluido en el once inicial por el seleccionador Luis de la Fuente, se mostró sólido durante los 90 minutos, contribuyendo a que su equipo sumara tres puntos clave en la Nations League.

Una decisión dolorosa y el apoyo familiar

Cabe recordar que la exclusión de Huijsen de la lista de 26 convocados antes del mundial de verano generó un intenso debate público. Esta decisión supuso que, por primera vez en 92 años de historia de la selección española, no hubiera jugadores del Real Madrid en la convocatoria. El técnico optó por dar prioridad a defensas como Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García y Marc Pubill.

En la zona mixta tras el partido, el defensa no ocultó que la situación vivida en verano afectó profundamente a su familia. «Fue muy duro para mí. Al final, fue un momento muy triste para mí y mi familia. Pero lo más importante es que he vuelto y ahora solo debemos centrarnos en los aspectos positivos», subrayó el jugador.

Nuevas metas y planes de futuro

Junto a su compañero Marc Cucurella, quien juega en el Real Madrid, el exdefensa de la Juventus demostró que sigue contando para los planes a largo plazo del cuerpo técnico. Su regreso inmediato a la titularidad demuestra que la confianza del entrenador en él permanece intacta.

Esta sólida victoria en Sevilla amplía la racha de imbatibilidad de la selección española a 40 partidos. Líderes del grupo A3, los pupilos de de la Fuente aventajan en tres puntos a Inglaterra y Croacia. Los españoles se enfrentarán el sábado a la República Checa para consolidar su dominio en el grupo.

Para Dean Huijsen, este exitoso regreso supone una excelente oportunidad para recuperar su posición en la intensa competencia por el puesto de defensa central en el equipo nacional.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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