Cuadro de cuartos de final: La fase de grupos de los Juegos Asiáticos termina con explosión

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Cuadro de cuartos de final: La fase de grupos de los Juegos Asiáticos termina con explosión

El torneo de fútbol de los XX Juegos Asiáticos, celebrado en Japón, concluyó su fase de grupos con dramas inesperados y grandes sorpresas. Los partidos de la 3ª jornada, el 23 de septiembre, sacudieron el fútbol continental: en el Grupo B, Irán, uno de los favoritos, sufrió una humillante derrota por 1:4 ante la RPDC (Corea del Norte) y quedó eliminado. China, tras empatar 0:0 con los EAU, sumó 5 puntos y avanzó a cuartos de final como líder de grupo.

Además, en el Grupo A, el anfitrión Japón venció a Tailandia 3:0, logrando un pleno de 9 puntos. Kirguistán se despidió de los Juegos con una victoria por 4:0 sobre Hong Kong. Lo más importante es que ya están definidos todos los cruces de cuartos de final. La selección olímpica de Uzbekistán se enfrentará el 25 de septiembre a las 10:00 por un puesto en semifinales contra otro gigante continental: Arabia Saudita en un duelo decisivo y sin concesiones.

¿Hasta dónde llegará la sensacional racha de Corea del Norte? ¿Cómo superará Uzbekistán Arabia Saudita y quiénes son los favoritos para las medallas?

«Sensación de la RPDC, fiasco de Irán y el duelo de Uzbekistán»: los 5 puntos clave de la 3ª jornada

Datos importantes de la fase de grupos de los Juegos Asiáticos:

  • La inesperada derrota de Irán: La RPDC goleó a Irán 4:1, dejando fuera a uno de los favoritos sin pasar a play-offs;

  • El rival de Uzbekistán está definido: Nuestra selección olímpica se enfrentará el 25 de septiembre a las 10:00 por el pase a semifinales contra Arabia Saudita;

  • El paso perfecto de Japón: Los anfitriones vencieron a Tailandia 3:0, liderando el grupo con 9 puntos;

  • China, primer lugar: El empate 0:0 contra los EAU permitió a China ganar el Grupo B y enfrentarse a Tailandia;

  • La nota ganadora de Kirguistán: Los jugadores kirguisos cerraron su participación con una victoria por 4:0 sobre Hong Kong.

Juegos Asiáticos 2026: Resultados de la 3ª jornada y cuadro completo de cuartos de final

Últimos partidos de grupo y calendario de 1/4 de final:

Grupo y fase

Encuentro y resultado

Goleadores y hechos

Grupo A

Japón — Tailandia 3:0

Nakajima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Japón 1º con 9 puntos

Grupo A

Kirguistán — Hong Kong 4:0

Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Nematov (86)

Grupo B

Irán — RPDC 1:4

Ri Song Hung (17, p.p.) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — Irán eliminado

Grupo B

China — EAU 0:0

China asegura el 1er lugar con 5 puntos

CUARTOS DE FINAL (25 de septiembre)

10:00. Uzbekistán — Arabia Saudita

La intriga del día: Choque entre Asia Central y el Golfo Pérsico

CUARTOS DE FINAL (25 de septiembre)

15:30. Corea del Sur — Vietnam

Duelo entre un gigante continental y la sorpresa del Sudeste Asiático

CUARTOS DE FINAL (26 de septiembre)

11:00. China — Tailandia

Velocidad por las bandas y lucha física

CUARTOS DE FINAL (26 de septiembre)

15:30. Japón — RPDC

Derbi entre los anfitriones y la revelación del torneo

Expertise futbolístico y análisis táctico: ¿Cómo puede Uzbekistán romper el muro saudí?

Conclusiones de los expertos en fútbol asiático:

  • El factor Arabia Saudita y la dura competencia: Los saudíes son un equipo tácticamente perfecto y letal; ante ellos, nuestros jugadores necesitarán máxima concentración y presión activa desde el inicio;

  • La aterradora sensación de la RPDC: Marcar 4 goles a un equipo físico como Irán demuestra su disciplina; serán un dolor de cabeza para Japón en cuartos;

  • El camino abierto de Uzbekistán hacia las medallas: La salida de Irán es una oportunidad histórica; si se supera a Arabia Saudita, la semifinal y el título están cerca;

  • Poco tiempo de recuperación: Hay muy poco descanso entre grupos y play-offs; la profundidad del banquillo será decisiva.

La selección olímpica de Uzbekistán está lista para demostrar su potencial ante Arabia Saudita el 25 de septiembre.

¿Con qué marcador ganará Uzbekistán a Arabia Saudita? ¿Es la victoria de la RPDC sobre Irán una casualidad o el surgimiento de una nueva fuerza? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte este artículo!

Juegos Asiáticos 2026Selección Olímpica de UzbekistánRPDCArabia SauditaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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