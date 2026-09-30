Uzbekistán — Siria: Un duelo histórico de 28 años por la revancha ante un rival incómodo

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Uzbekistán — Siria: Un duelo histórico de 28 años por la revancha ante un rival incómodo

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Siria en un partido amistoso internacional el 1 de octubre en el estadio central Pakhtakor de la capital. Antes de este encuentro, que comienza a las 19:00, al observar el historial de enfrentamientos, se nota que el rival es uno de los equipos más incómodos y resistentes de Asia para nuestra selección.

Hasta la fecha, ambos equipos se han enfrentado 7 veces, con ventaja para los sirios: el rival ha ganado 3 veces, Uzbekistán cuenta con 2 victorias y 2 partidos terminaron en empate. Curiosamente, la diferencia de goles está perfectamente equilibrada en 5-5. Su último partido oficial fue a principios de 2024 en la fase de grupos de la Copa Asiática en Qatar, donde no se abrió el marcador (0-0).

« 7 partidos, diferencia de goles 5-5 y un derbi en Taskent »: 5 datos clave antes del partido

Los hechos más importantes sobre el enfrentamiento histórico entre Uzbekistán y Siria:

  • Ventaja para el rival: De 7 enfrentamientos, Siria ganó 3, Uzbekistán 2 y 2 terminaron en empate;

  • Diferencia de goles en igualdad absoluta: Ambas selecciones han logrado marcar exactamente 5 goles cada una en sus enfrentamientos (5-5);

  • El primer enfrentamiento de la historia (1996): Ambos equipos se enfrentaron por primera vez hace 28 años, donde Siria se impuso por 2-1;

  • El último duelo sin tregua en Qatar (2024): El último partido tuvo lugar en la Copa Asiática 2024 y terminó en un empate sin goles 0-0;

  • Inicio nocturno en Taskent: El próximo partido amistoso tendrá lugar el 1 de octubre a las 19:00 en el estadio Pakhtakor.

Clasificación del historial de partidos entre las selecciones de Uzbekistán y Siria

Tabla de resultados de los 7 partidos jugados entre los equipos y estatus de la competición:

Fecha / Año

Competición o estatus del partido

Marcador

Resultado y conclusión

1996

Partido oficial internacional / amistoso

1 : 2

Victoria de Siria (primer partido de la historia)

2016

Eliminatorias de la Copa Mundial

1 : 0

Victoria importante de Uzbekistán

2017

Eliminatorias de la Copa Mundial

0 : 1

Siria logró su revancha

2018

Partido amistoso internacional

1 : 1

Ambas partes empataron

2019

Partido amistoso internacional

2 : 0

La mayor victoria de Uzbekistán

2020

Partido amistoso internacional

0 : 1

Siria ganó por la mínima

2024

Fase de grupos de la Copa Asiática

0 : 0

Empate defensivo sin goles

Total de 7 partidos

Balance histórico mutuo

Goles: 5 — 5

Uzbekistán: 2 victorias, Siria: 3 victorias, 2 empates

Análisis táctico: ¿Por qué Siria es siempre un rival incómodo para nuestra selección?

Conclusiones de expertos en fútbol, analistas tácticos y comentaristas deportivos:

  • «Un modelo de fútbol cerrado y defensivo»: La selección siria juega tradicionalmente con un bloque bajo, defensa ordenada y duelos físicos intensos; el hecho de que en 6 de los 7 partidos no hubiera más de un gol de diferencia (excepto en 2019, 2-0) muestra que romper la defensa rival ha sido siempre una prueba difícil para nuestros delanteros;

  • «Obstáculo psicológico y equilibrio mutuo»: La diferencia de goles 5-5 significa que cada centímetro de campo se disputa con dureza; incluso en la Copa Asiática 2024, a pesar de ser favoritos, no pudieron romper la defensa siria; por eso este partido en Taskent no es solo un amistoso, sino una oportunidad psicológica importante para igualar el balance estadístico;

  • Ensayo previo a las eliminatorias para Srečko Katanec: Para el cuerpo técnico, jugar contra un rival físicamente fuerte y defensivo como Siria sirve como campo ideal para probar la línea de ataque y ensayar nuevas combinaciones antes de los duelos contra rivales similares en las eliminatorias de la Copa Mundial.

¿Crees que nuestra selección podrá romper la defensa siria el 1 de octubre e igualar el número de victorias en las estadísticas históricas? ¿Qué marcador predices para este encuentro? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte el análisis del próximo partido importante del fútbol uzbeko con todos los aficionados!

UzbekistánSiriaEstadio PakhtakorFútbolPartido Amistoso
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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