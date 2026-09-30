Remontada de EE. UU.: Victoria en un partido de 6 goles contra Chile

En un partido amistoso, la selección de EE. UU. venció a Chile por 4-2. A pesar de ir por detrás en el marcador dos veces, los locales anotaron tres goles en la segunda mitad para sellar una victoria convincente.

El encuentro entre EE. UU. y Chile ofreció a los aficionados un espectáculo de seis goles. Tras un empate en la primera parte, el partido tomó un giro emocionante.

Chile volvió a adelantarse en el minuto 49, pero EE. UU. empató solo dos minutos después. Los goles siguientes aseguraron la victoria final para los locales.

Empate en la primera parte

El marcador se abrió en el minuto 37. Sebastian Berhalter puso en ventaja a la selección de EE. UU.

Cuando los locales parecían cerca de terminar la primera mitad ganando, Chile respondió. En el minuto 45, Diego Ulloa marcó para poner el 1-1.

Así, los equipos se fueron al descanso con el marcador igualado.

Tres goles en seis minutos en la segunda parte

Tras el descanso, el partido cambió por completo.

En el minuto 49, Maximiliano Gutierrez volvió a adelantar a Chile — 2-1.

Sin embargo, la respuesta de EE. UU. no se hizo esperar. Dos minutos después, Julian Hall empató de nuevo.

Así, entre los minutos 49 y 51, ambos equipos intercambiaron golpes, intensificando el fútbol ofensivo del encuentro.

Richards pone a EE. UU. por delante

Con el 2-2, ambos equipos mantenían sus opciones de victoria.

En el minuto 72, Chris Richards anotó el tercer gol de EE. UU. Los locales se adelantaron por primera vez en la segunda mitad — 3-2.

Aunque Chile intentó empatar, la defensa estadounidense mantuvo la ventaja en los minutos finales.

Sentencia en el tiempo añadido

El destino del partido se decidió definitivamente en el tiempo de descuento.

En el minuto 90+3, Mathias Albert marcó el cuarto gol de EE. UU.

Tras este gol, el marcador no se movió y EE. UU. logró la victoria sobre Chile por 4-2.

EE. UU. - Chile 4-2

Goles: Berhalter, 37; Ulloa, 45; Gutierrez, 49; Hall, 51; Richards, 72; Albert, 90+3.

Empate entre México y Perú

En otro partido amistoso, México y Perú empataron 1-1.

Perú abrió el marcador en el minuto 27. Jairo Velez puso en ventaja a los visitantes.

México empató al inicio de la segunda parte. En el minuto 49, Victor Guzman igualó tras un pase de Denzel Garcia — 1-1.

En los minutos restantes, a pesar de los intentos de ambos equipos por buscar el gol de la victoria, el marcador no cambió.

México - Perú 1-1

Goles: Velez, 27; Guzman, 49.

Nuevos retos esperan a los equipos

La selección de EE. UU. se enfrentará a México el 4 de octubre en su próximo amistoso.

Perú, por su parte, jugará contra Canadá el 3 de octubre en un partido amistoso.

El partido de EE. UU. contra Chile será recordado por su fútbol ofensivo y sus giros dramáticos. A pesar de ir perdiendo dos veces, los locales ganaron 4-2.