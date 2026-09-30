Nico Williams considera que Lamine Yamal merece el Balón de Oro

·12·Deportes
Nico Williams considera que Lamine Yamal merece el Balón de Oro

El talentoso extremo de la selección española, Nico Williams, ha valorado positivamente las opciones de su compañero Lamine Yamal de ganar el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial: el Balón de Oro. Tras la contundente victoria sobre Croacia en Sevilla, el jugador destacó que las actuaciones del joven talento merecen el reconocimiento mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio GOAL.com, en el partido de la Liga de Naciones contra Croacia, la selección española anotó cuatro goles sin respuesta. En este encuentro, Lamine Yamal fue autor de dos goles y participó en otro más. Al final del partido, el propio Nico Williams amplió el marcador con un gran disparo, contribuyendo a la sólida victoria de su equipo.

En la entrevista posterior al partido, al responder a las preguntas de los periodistas, Nico Williams elogió el nivel actual de Yamal. Según sus palabras, cualquier persona que entienda y ame el fútbol debe admitir que Lamine Yamal es hoy el mejor jugador del mundo.

Temporada estelar y récords

La regularidad y el juego brillante de Yamal en el club y en la selección han intensificado las discusiones entre aficionados y expertos sobre su candidatura al Balón de Oro. Con sus resultados de la temporada pasada, el jugador de 19 años fue protagonista en la conquista de la Supercopa de España y otros títulos prestigiosos.

El joven talento, que el año pasado ocupó el segundo lugar en este prestigioso ranking, es mencionado esta vez entre los principales favoritos junto a estrellas mundiales como Kylian Mbappé y Harry Kane. Sus actuaciones están siendo muy aclamadas no solo en España, sino también a nivel internacional.

Racha invicta y planes futuros

La victoria en Sevilla elevó la racha invicta de los vigentes campeones del mundo a 40 partidos, consolidando el liderato de los pupilos de Luis de la Fuente en el Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones. La selección española tiene previsto enfrentarse a la República Checa y a Croacia en sus próximos compromisos.

Actualmente, el proceso de votación ha concluido y Lamine Yamal, junto con los demás candidatos, espera con ansias la ceremonia de entrega de premios que se celebrará el 26 de octubre en Londres. En esa gala se anunciará oficialmente el nombre del mejor jugador del mundo.

Lamine YamalNico WilliamsBalón de OroEspañaLiga de Naciones
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dean Huijsen habla sobre su dolorosa pausa con EspañaDean Huijsen habla sobre su dolorosa pausa con EspañaHoy 09:19España golea a Croacia en la Nations LeagueEspaña golea a Croacia en la Nations LeagueHoy 01:56Fabian Ruiz afirma que España busca nuevos éxitos antes de la Liga de NacionesFabian Ruiz afirma que España busca nuevos éxitos antes de la Liga de Naciones26 septiembre 13:34La sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinalLa sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinal26 septiembre 15:29Anthony Gordon opina sobre los favoritos al Balón de OroAnthony Gordon opina sobre los favoritos al Balón de Oro24 septiembre 16:16Lamine Yamal marca un gol rápido contra Inglaterra en WembleyLamine Yamal marca un gol rápido contra Inglaterra en Wembley27 septiembre 00:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov