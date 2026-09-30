El talentoso extremo de la selección española, Nico Williams, ha valorado positivamente las opciones de su compañero Lamine Yamal de ganar el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial: el Balón de Oro. Tras la contundente victoria sobre Croacia en Sevilla, el jugador destacó que las actuaciones del joven talento merecen el reconocimiento mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio GOAL.com, en el partido de la Liga de Naciones contra Croacia, la selección española anotó cuatro goles sin respuesta. En este encuentro, Lamine Yamal fue autor de dos goles y participó en otro más. Al final del partido, el propio Nico Williams amplió el marcador con un gran disparo, contribuyendo a la sólida victoria de su equipo.

En la entrevista posterior al partido, al responder a las preguntas de los periodistas, Nico Williams elogió el nivel actual de Yamal. Según sus palabras, cualquier persona que entienda y ame el fútbol debe admitir que Lamine Yamal es hoy el mejor jugador del mundo.

Temporada estelar y récords

La regularidad y el juego brillante de Yamal en el club y en la selección han intensificado las discusiones entre aficionados y expertos sobre su candidatura al Balón de Oro. Con sus resultados de la temporada pasada, el jugador de 19 años fue protagonista en la conquista de la Supercopa de España y otros títulos prestigiosos.

El joven talento, que el año pasado ocupó el segundo lugar en este prestigioso ranking, es mencionado esta vez entre los principales favoritos junto a estrellas mundiales como Kylian Mbappé y Harry Kane. Sus actuaciones están siendo muy aclamadas no solo en España, sino también a nivel internacional.

Racha invicta y planes futuros

La victoria en Sevilla elevó la racha invicta de los vigentes campeones del mundo a 40 partidos, consolidando el liderato de los pupilos de Luis de la Fuente en el Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones. La selección española tiene previsto enfrentarse a la República Checa y a Croacia en sus próximos compromisos.

Actualmente, el proceso de votación ha concluido y Lamine Yamal, junto con los demás candidatos, espera con ansias la ceremonia de entrega de premios que se celebrará el 26 de octubre en Londres. En esa gala se anunciará oficialmente el nombre del mejor jugador del mundo.