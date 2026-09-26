Arina Tanatmisheva logra otra medalla de plata en Aichi-Nagoya

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Arina Tanatmisheva logra otra medalla de plata en Aichi-Nagoya

La nueva jornada de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026 en Japón comenzó con otra medalla para la delegación de Uzbekistán. En las competencias de kayak, Arina Tanatmisheva llegó a la meta en segundo lugar en la prueba individual de 500 metros, ganando la medalla de plata.

Esta es la segunda medalla en Aichi-Nagoyapara Tanatmisheva. Un día antes, ella ya había obtenido la plata en la prueba de kayak femenino de cuatro plazas (K4) de 500 metros. La atleta uzbeka se convirtió en medallista de los Juegos Asiáticos dos veces en poco tiempo.

Tanatmisheva fue segunda en la prueba de 500 metros

Arina Tanatmisheva registró un resultado digno en la prueba de K1 500 metros. Completó la distancia de 500 metros en 1 minuto 57,769 segundosobteniendo el segundo lugar en la meta. Mientras que la medalla de oro fue para la representante de China, Wang Nan, la atleta de Kazajistán, Stella Sukhanova, ganó la medalla de bronce.

De esta manera, Tanatmisheva pudo demostrar su valía también en la competencia individual. Este resultado demuestra una vez más lo productiva que está siendo su participación en Aichi-Nagoya.

Arina Tanatmisheva es doble medallista de plata en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026.

Dos medallas de plata

La primera medalla de Tanatmisheva se obtuvo el 25 de septiembre en la prueba de kayak femenino K4 500 metros.

En el cuarteto de Uzbekistán Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich y Shahrizoda Mavlonova participaron. Llegaron a la meta en segundo lugar, detrás del equipo de China.

Poco después, Tanatmisheva luchó por una medalla en la prueba individual y volvió a subir al podio.

Este resultado demuestra que el kayak se está convirtiendo en una de las fuentes importantes de medallas para la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

Medallero de la delegación de Uzbekistán

Antes del inicio de las competencias del 26 de septiembre, la delegación de Uzbekistán contaba con 31 medallas: 7 de oro, 15 de plata y 9 de bronce.

La siguiente medalla de plata de Tanatmisheva aumentó la cuenta en una más.

De esta forma, como uno de los primeros resultados del día, en la cuenta de la delegación de Uzbekistán se registró:

  • 7 de oro;

  • 16 de plata;

  • 9 de bronce

registrados.

Un total de 32 medallas.

Actualmente, los atletas de Uzbekistán aún tienen varias oportunidades de medallas en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026. Por lo tanto, el medallero de la delegación nacional podría cambiar nuevamente este 26 de septiembre.

Las dos medallas de Tanatmisheva: una señal importante

Es de especial importancia que una atleta sea medallista tanto en equipo como en la prueba individual en los Juegos Asiáticos. Tanatmisheva ganó la medalla de plata primero en el cuarteto y luego en la competencia individual.

Lo más importante es que estos dos resultados se complementan y demuestran el potencial de la escuela de remo de Uzbekistán en Aichi-Nagoya.

Para la delegación de Uzbekistán, los días decisivos de la competencia aún están por llegar. La medalla de plata que inició Tanatmisheva podría ser el primer paso para nuevas victorias este 26 de septiembre.

Arina TanatmishevaJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026KayakUzbekistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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