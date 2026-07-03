Preocupación científica: temperaturas récord en el océano mundial

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Preocupación científica: temperaturas récord en el océano mundial

La temperatura del agua del océano mundial ha vuelto a batir un récord histórico. Según los expertos, esto no es solo otro récord climático, sino uno de los signos importantes de que los procesos de calentamiento global se están intensificando.

Copernicus Marine Service según los datos, en junio de este año, la temperatura media de la superficie del océano mundial alcanzó los 21,0 grados. Este indicador fue superior a los récords anteriores registrados en el mismo período de 2023 y 2024.

Los expertos informaron que las temperaturas más altas se observaron en las regiones tropicales y subtropicales del Océano Pacífico, alrededor de las costas de Chile y California, en la parte subtropical del Atlántico Norte y en las costas del oeste de Europa.

Según el informe, en los primeros seis meses de 2026, la temperatura media del océano mundial fue de 20,94 grados, registrándose como el segundo resultado más alto en la historia de las observaciones.

La situación también es notable en el Mar Mediterráneo. Entre enero y junio, la temperatura media del agua alcanzó los 18,07 grados. En junio, la superficie del mar se calentó hasta los 24,3 grados, registrando el indicador más alto en las observaciones plurianuales.

Según los cálculos de los científicos, desde principios de año, las olas de calor han afectado a casi el 82 %de la superficie del océano mundial. Por ello, es de suma importancia monitorear los cambios en los océanos de manera constante y con alta precisión.

Los expertos señalan como uno de los principales factores de este proceso el fenómeno climático El Niño . Este se caracteriza por un calentamiento anormal de la temperatura del agua en las partes central y oriental del Océano Pacífico y afecta el sistema climático de todo el mundo.

Los oceanógrafos destacan que el océano absorbe la mayor parte de la energía térmica excedente de la Tierra. Por lo tanto, cualquier cambio brusco en la temperatura del agua es un indicador importante de los procesos que ocurren en el clima global.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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