El pingüino rescatado nada 8.000 km durante años para volver junto a su salvador

·241·Mundo
El pingüino rescatado nada 8.000 km durante años para volver junto a su salvador

En 2011, el pescador brasileño Juan Pereira de Souza encontró en la playa un pingüino cubierto de petróleo y al borde de la muerte. Lo limpió y cuidó y, cuando se recuperó, lo llamó Din-Dim antes de devolverlo al mar.

Sin embargo, el pingüino no se fue muy lejos. Ese mismo día regresó junto a Juan.

Más tarde, Din-Dim se hizo famoso por viajar cada año hacia las costas de Argentina y Chile, recorrer más de 8.000 kilómetros y luego regresar al lugar donde vive Juan.

Otro detalle curioso es que Din-Dim no permite que otras personas se le acerquen ni lo acaricien. Se dice que solo confía en Juan, quien le salvó la vida.

Juan Pereira de SouzaDindimArgentinaChile
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Aumenta drásticamente el número de desechos espaciales que regresan a la TierraAumenta drásticamente el número de desechos espaciales que regresan a la TierraHoy, 19:52Detalles aterradores: un adolescente de 14 años abre fuego en una escuela de TailandiaDetalles aterradores: un adolescente de 14 años abre fuego en una escuela de TailandiaHoy, 19:49Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?Hoy, 17:36Presentan la camiseta HercShirt V5.0, que puede usarse un mes sin lavarlaPresentan la camiseta HercShirt V5.0, que puede usarse un mes sin lavarlaHoy, 16:58Tragedia sangrienta en Tailandia: el estudiante había matado primero a sus abuelosTragedia sangrienta en Tailandia: el estudiante había matado primero a sus abuelosHoy, 16:56La humanidad de un taxista tailandés conmovió a muchas personasLa humanidad de un taxista tailandés conmovió a muchas personasHoy, 16:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos