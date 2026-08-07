El pingüino rescatado nada 8.000 km durante años para volver junto a su salvador
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En 2011, el pescador brasileño Juan Pereira de Souza encontró en la playa un pingüino cubierto de petróleo y al borde de la muerte. Lo limpió y cuidó y, cuando se recuperó, lo llamó Din-Dim antes de devolverlo al mar.
Sin embargo, el pingüino no se fue muy lejos. Ese mismo día regresó junto a Juan.
Más tarde, Din-Dim se hizo famoso por viajar cada año hacia las costas de Argentina y Chile, recorrer más de 8.000 kilómetros y luego regresar al lugar donde vive Juan.
Otro detalle curioso es que Din-Dim no permite que otras personas se le acerquen ni lo acaricien. Se dice que solo confía en Juan, quien le salvó la vida.
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