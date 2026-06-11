Starlink en los cielos de Chile: Internet a 310 Mbit/s para helicópteros

En áreas remotas de las cadenas montañosas del sur de Chile, donde los medios de comunicación tradicionales son prácticamente inexistentes, los servicios de helicópteros han comenzado a utilizar el Internet satelital de Starlink. En las condiciones de la Patagonia y los Andes, donde la construcción de infraestructura terrestre es imposible, la red proporciona una conexión de banda ancha estable, lo cual es crítico para la seguridad aérea. Así lo informa Ixbt.com informa .

Chile ha seguido siendo uno de los principales campos de prueba para el desarrollo de Starlink desde el lanzamiento del servicio en 2021. Anteriormente, esta tecnología se utilizaba para conectar escuelas y localidades aisladas. En noviembre de 2025, el país introdujo la función Direct to Device, que permite a los teléfonos inteligentes recibir señales satelitales directas para comunicaciones de emergencia.

En el sector de la aviación, el sistema se ha adaptado a las operaciones de helicópteros y se ha aprobado oficialmente para su uso durante el vuelo. Según la empresa, el equipo puede soportar vibraciones, cambios de temperatura y cargas que ocurren durante la operación de los helicópteros. El sistema garantiza velocidades de hasta 310 Mbit/s y una latencia inferior a 99 ms.

Para las tripulaciones, esto significa la capacidad de recibir datos meteorológicos en tiempo real, coordinar operaciones y realizar videollamadas. Cabe destacar que Starlink ya ha logrado atraer a 11 nuevas aerolíneas a su red solo en 2026, consolidando su posición en el mercado global de la aviación.