El futuro rival de Uzbekistán, la RD del Congo, desaprovecha la oportunidad contra Chile

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El futuro rival de Uzbekistán, la RD del Congo, desaprovecha la oportunidad contra Chile

En vísperas del histórico Mundial, que debuta con un formato ampliado, la situación en el grupo de la selección nacional de Uzbekistán y los procesos de preparación de nuestros rivales están en el centro de atención de los aficionados al fútbol de nuestro país. En particular, la selección nacional de la República Democrática del Congo (RD del Congo), considerada uno de los principales rivales de nuestro cuarteto, saltó al campo contra el representante sudamericano, la selección de Chile, en el próximo partido amistoso internacional y sufrió una derrota.

En un encuentro duro e intenso en los campos verdes al otro lado del océano, los latinoamericanos se impusieron por 2:1. Durante el partido, Osorio (minuto 51) y Sepulveda (minuto 86) encontraron la red para los chilenos, asegurando la victoria de su equipo, mientras que el único gol de consuelo de los africanos fue marcado por Kayembe al final del partido, en el minuto 88. Este amistoso demostró claramente que la selección de la RD del Congo sigue teniendo graves problemas y lagunas en su línea defensiva, lo que sin duda servirá como información valiosa para nuestro cuerpo técnico dirigido por Fabio Cannavaro.

Cabe destacar que los representantes de la RD del Congo, que tendrán que "ajustar cuentas" con la selección de Uzbekistán en el Mundial, jugarán su primer partido oficial del torneo el 17 de junio contra el gigante europeo, la selección de Portugal. Después, se enfrentarán a los representantes colombianos el 24 de junio. Finalmente, en la decisiva tercera jornada de la fase de grupos, el 28 de junio, la selección de la RD del Congo se enfrentará a nuestros compatriotas, la selección nacional de Uzbekistán. ¡Deseamos a nuestros compatriotas nada más que la victoria en este emocionante choque!

Detalles del partido amistoso:

  • Selecciones nacionales: RD del Congo – Chile — 1:2

  • Goles marcados: Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.

¡Sigan siempre el diario del Mundial, los últimos resultados de nuestros rivales de grupo y las noticias exclusivas más rápidas sobre la histórica travesía de la selección nacional de Uzbekistán al otro lado del océano con nosotros en las páginas de Zamin!

UzbekistánRepública Democrática del CongoChileFabio CannavaroPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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