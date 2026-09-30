Cannavaro señala las carencias tras Irán: hay un problema con Shomurodov

El seleccionador nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro admitió abiertamente que, a pesar de la victoria sobre Irán, el equipo aún tiene problemas por resolver. El técnico italiano se centró especialmente en las decisiones ofensivas, la precipitación en el juego y la tendencia a encajar goles en los primeros 20 minutos.

Las reflexiones de Cannavaro en la rueda de prensa previa al partido contra Siria demuestran que, aunque la victoria sobre Irán fue importante, el entrenador no se conforma con el resultado. Exige que los jugadores comprendan mejor la filosofía de juego y encuentren soluciones variadas en el campo.

«Debemos mejorar muchas cosas»

Tras el encuentro contra Irán, se le preguntó a Cannavaro sobre las carencias observadas en el juego de la selección.

El entrenador subrayó que el equipo aún debe crecer en muchos aspectos. En su opinión, uno de los problemas principales es el intento de los jugadores de finalizar el ataque demasiado rápido en ciertas situaciones.

Cannavaro afirmó haber analizado el partido contra Irán con los jugadores y haberles mostrado los puntos que necesitan fortalecer.

«En algunas situaciones, aceleramos demasiado los acontecimientos e intentamos buscar soluciones individuales».

Destacó que, en algunos casos, no es necesario apresurarse hacia adelante para continuar el ataque. Retrasar el balón y reconstruir la jugada puede ser la decisión correcta.

Cannavaro también habló sobre Eldor

Uno de los puntos más interesantes de la rueda de prensa fueron las opiniones de Cannavaro sobre Eldor Shomurodov.

El técnico señaló que, en ciertas situaciones, los jugadores intentan pasar el balón a Eldor en lugar de continuar con la combinación colectiva. Incluso cuando está rodeado por tres rivales, sus compañeros esperan que él encuentre la solución.

Para Cannavaro, esto demuestra que es necesario no hacer depender el ataque del equipo de un solo jugador.

Por ello, el técnico italiano explica a los jugadores que, en determinadas situaciones, es posible retroceder, romper la presión rival y volver a organizar el ataque.

Los primeros 20 minutos: otra preocupación de Cannavaro

El seleccionador llamó la atención sobre otro dato estadístico importante.

Según él, la selección de Uzbekistán ha encajado goles con frecuencia en los primeros 20 minutos de los últimos partidos.

Cannavaro considera este intervalo como una parte crucial del juego. Por eso, la forma en que el equipo empiece contra Siria es de especial importancia.

Para el entrenador, la tarea no es solo ser activo en ataque, sino no dar facilidades al rival desde los primeros minutos.

«¿Será Nematov el número uno durante muchos años?»

La cuestión de los porteros también se planteó en la conferencia de prensa.

Los periodistas pusieron como ejemplo a porteros como Manuel Neuer en Alemania o Unai Simón en España, que han sido titulares durante mucho tiempo, en Uzbekistán preguntando si Abduvohid Nematov podría ser visto también como el número uno durante muchos años.

Cannavaro declaró que, por ahora, no quiere apresurarse a sacar conclusiones a tan largo plazo.

Destacó que, en el caso de España, el hecho de que el seleccionador lleve mucho tiempo trabajando con el equipo es un factor clave. Cannavaro, por su parte, acaba de llegar a la selección de Uzbekistán y está observando y analizando a todos los jugadores.

Además, Nematov tiene actualmente un problema de lesión. También se señaló que hay un buen portero en el equipo olímpico.

«Daremos oportunidades a todos», dijo Cannavaro.

¿Por qué fue convocado Ibrohim Shokirov al entrenamiento de la selección?

La convocatoria del portero de la selección sub-17, Ibrohim Shokirov, al entrenamiento de la selección absoluta no pasó desapercibida para los periodistas.

Cannavaro explicó el motivo de esta decisión de forma breve y clara.

Según él, surgió la necesidad de convocar a un jugador adicional porque faltaba uno de los porteros durante el proceso de entrenamiento. Por eso, Shokirov fue incluido en la sesión.

Esta situación también supone una oportunidad para que el joven guardameta entrene junto a los jugadores de la selección absoluta.

¿Qué espera Cannavaro de Siria?

El próximo rival de Uzbekistán, Siria, también está en el punto de mira de Cannavaro.

El técnico italiano evaluó a Siria como un buen equipo. En su opinión, el rival intentará no dejar espacios libres y jugar de forma muy compacta.

Por ello, Cannavaro exige a sus jugadores que empiecen bien el partido y controlen el juego.

Esto está directamente relacionado con el problema de los primeros 20 minutos mencionado por el entrenador. Si el equipo logra tomar la iniciativa desde el principio, tendrá más posibilidades de encontrar soluciones contra la defensa cerrada de Siria.

La victoria sobre Irán no es el punto final

De las palabras de Cannavaro en la rueda de prensa se desprende una cosa clara: la victoria sobre Irán no es un resultado final para el técnico italiano, sino parte de un proceso para seguir desarrollando al equipo.

La selección de Uzbekistán aún está en fase de formar el estilo de juego que exige Cannavaro. No depender excesivamente de Eldor en ataque, desarrollar la jugada sin prisas, no tener miedo a jugar hacia atrás y, sobre todo, empezar el partido con confianza, fueron los aspectos principales en los que se centró el entrenador.

En el partido contra Siria se podrá ver hasta qué punto funcionan estas exigencias en la práctica. Para Cannavaro, la pregunta principal ya no es la victoria, sino en qué aspectos ha mejorado el equipo tras el partido contra Irán .