Cannavaro habla sobre el partido contra Irán, mientras que Shomurodov señala un objetivo importante

La selección nacional de Uzbekistán celebró una conferencia de prensa en Ferganá antes del partido amistoso contra Irán. El entrenador Fabio Cannavaro y el capitán Eldor Shomurodov participaron en ella, comentando sobre el próximo encuentro, la cancelación del partido planeado contra Argentina y los cambios en la plantilla tras la Copa del Mundo.

Especialmente, las opiniones de Cannavaro sobre la selección de Irán y el objetivo de Shomurodov para el equipo nacional llamaron la atención.

Cannavaro: «No hace falta presentar a Irán»

Fabio Cannavaro destacó en la conferencia de prensa que el equipo de Uzbekistán se enfrentará a un rival bien consolidado tras la Copa del Mundo.

Según el técnico italiano, por esta razón pidió a la Asociación de Fútbol de Uzbekistán organizar un amistoso contra uno de los rivales más fuertes.

«Jugaremos un amistoso contra un equipo bien formado después de la Copa del Mundo. Personalmente, pedí a la UFA que debíamos enfrentarnos a uno de los mejores equipos».

Cannavaro también se refirió al potencial de la selección de Irán.

«No hace falta presentar a Irán. Es el mejor equipo de Asia, con jugadores experimentados en sus filas».

El partido entre Uzbekistán e Irán se celebrará el 24 de septiembre en Ferganá. El inicio está programado para las 19:00, hora de Taskent.

Shomurodov: «Debemos ganar cada partido»

El capitán de la selección, Eldor Shomurodov, afirmó que, a pesar de los cambios en la plantilla, el objetivo principal del equipo no ha cambiado.

Destacó que cada encuentro es importante para la selección tanto en términos de resultados como de experiencia.

«Después de un tiempo, la selección se ha reunido con grandes cambios. Nuestro objetivo nunca ha cambiado. Debemos salir al campo y ganar cada partido».

Shomurodov señaló que el apoyo de los aficionados en Ferganá también será un factor importante para los jugadores.

Según el capitán, ya valoró positivamente el ambiente en el estadio de Ferganá durante el partido de la selección juvenil contra Nueva Zelanda.

«La última vez que jugamos contra Nueva Zelanda con el equipo juvenil en Ferganá, se creó una atmósfera increíble en el estadio. Nos esforzaremos por ganar el próximo partido».

«¿Dimitirá si hay un fracaso en la Copa Asiática?»

En la conferencia de prensa, también se le preguntó a Cannavaro sobre su futuro.

Un periodista preguntó al técnico si podría dimitir en caso de una mala actuación de la selección de Uzbekistán en la Copa Asiática.

Cannavaro respondió a la pregunta con humor:

«Estamos hablando del partido de mañana», dijo riendo.

De esta manera, el técnico italiano dejó claro que por ahora se centra en el partido contra Irán.

Cannavaro ya había declarado abiertamente que se había fijado objetivos altos para la selección. En una conferencia de prensa anterior publicada en el sitio de la UFA, mencionó que luchar por resultados en la Copa Asiática era uno de sus objetivos principales.

¿Por qué se canceló el partido contra Argentina?

Una de las preguntas que más interés despertó en la conferencia de prensa fue sobre la cancelación del amistoso planeado contra la selección de Argentina.

Cannavaro confirmó que la parte uzbeka había negociado con Argentina.

Sin embargo, tres semanas antes del partido, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que no participaría en este encuentro.

La razón de esto estaba relacionada con los planes de despedida de Lionel Messi de la selección.

«Efectivamente, negociamos con la selección de Argentina. Pero tres semanas antes del partido, la Asociación del Fútbol Argentino se negó a participar debido a la despedida de Messi».

Cannavaro también indicó que la parte uzbeka buscó otro rival de nivel digno de Argentina.

«Es cierto, Siria no es tan fuerte como Argentina. Pero intentamos encontrar un equipo de primer nivel como Argentina. Sin embargo, no pudimos encontrar esa oportunidad».

Está previsto que la selección de Uzbekistán también se enfrente a Siria y Corea del Sur en los próximos amistosos internacionales. El partido contra Siria está programado para el 1 de octubre en Taskent.

¿Pueden volver los jugadores que jugaron en la Copa del Mundo?

A Cannavaro también se le preguntó sobre los jugadores que defendieron a Uzbekistán en la Copa del Mundo pero que no fueron convocados para esta concentración.

El entrenador dejó claro que las puertas de la selección no están cerradas para estos jugadores.

«Las puertas de la selección están abiertas para todos».

Cannavaro destacó que algunos jugadores estaban lesionados, otros no habían encontrado club y algunos habían bajado su estado de forma.

Al mismo tiempo, el técnico afirmó que conoce bien sus capacidades y que podrían ser convocados de nuevo en el futuro.

Para esta concentración, se decidió dar una oportunidad a otros jugadores.

La lista actual de la UFA incluye a jugadores como Abdukodir Khusanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev junto con una serie de nuevos y jóvenes candidatos.

¿Por qué es importante el partido contra Irán?

El partido en Ferganá tiene una importancia mayor que un simple amistoso para Uzbekistán. Tras la Copa del Mundo, es una oportunidad para probar nuevos jugadores, formar la nueva identidad táctica del equipo y evaluar el estado de los futbolistas frente a un rival fuerte.

Irán es uno de los rivales bien conocidos por Uzbekistán. El propio Cannavaro destacó que este equipo cuenta con jugadores experimentados.

Por eso, en el encuentro de Ferganá, no solo el resultado, sino también la imagen de la selección de Uzbekistán tras la Copa del Mundo estará en el centro de atención de los aficionados.

En particular, los cambios en la plantilla, las oportunidades dadas a los nuevos jugadores y las decisiones tácticas de Cannavaro podrían ser algunos de los aspectos más interesantes del partido.

Una nueva etapa para Cannavaro, una nueva prueba para Shomurodov

La selección de Uzbekistán participó en la Copa del Mundo por primera vez en su historia en 2026. Ahora, el equipo se enfrenta a una nueva etapa.

Para Cannavaro, profundizar en el estudio de la plantilla, fortalecer la competencia entre los jugadores y formar un equipo adecuado para las próximas competiciones siguen siendo tareas esenciales.

El capitán del equipo, Eldor Shomurodov, dijo abiertamente que el objetivo principal no ha cambiado: la selección sale al campo para ganar cada partido.

El partido contra Irán en Ferganá será la próxima prueba de esta nueva etapa. Cannavaro eligió un rival fuerte y Shomurodov expresó su objetivo de ganar. El resultado en el campo se conocerá el 24 de septiembre.