Una mujer de Brooklyn vive exclusivamente en verde desde hace 20 años

·5·Mundo
Una mujer de Brooklyn vive exclusivamente en verde desde hace 20 años

En el distrito de Brooklyn de Nueva York, vive una mujer que atrae la atención de muchos por su apariencia y estilo de vida. Elizabeth Sweetheart ha vivido casi completamente en verde durante 20 años. Por eso es conocida como la «Dama verde de Brooklyn».

Su cabello, ropa y zapatos, así como casi todos los objetos de su casa, son de color verde. Las paredes de las habitaciones, los muebles y diversos accesorios también son de este mismo tono.

Elizabeth Sweetheart es en realidad artista y diseñadora textil. Se mudó de Canadá a Nueva York en 1964. Más tarde, fundó su propio estudio de diseño. Los patrones de tela que creó han sido utilizados en las colecciones de varias marcas de moda famosas.

Desde aproximadamente el año 2000, el color verde adquirió para ella un significado más amplio que un simple estilo de vestir. Poco a poco, este color se convirtió en una parte integral de su vida cotidiana y de su estilo personal.

Elizabeth explica su amor por el verde diciendo que transmite un estado de ánimo positivo a las personas. Al observar su vida, se puede ver que el verde no solo está presente en su ropa, sino también en su entorno.

Curiosamente, al mantenerse fiel a un solo color durante tantos años, ha logrado convertirlo en su propio estilo único.

Elizabeth SweetheartDama Verde De BrooklynNueva YorkModaDiseño
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Padres desaparecidos hace 25 años: sus hijos siguen esperandoPadres desaparecidos hace 25 años: sus hijos siguen esperando20 septiembre 19:43150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria24 septiembre 10:06Investigación contra cafetería de empresario uzbeko en Estados UnidosInvestigación contra cafetería de empresario uzbeko en Estados Unidos25 junio 19:20¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?11 septiembre 17:22Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océanoLos uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océano9 julio 09:35Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?28 agosto 17:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo