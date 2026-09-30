Una mujer de Brooklyn vive exclusivamente en verde desde hace 20 años

En el distrito de Brooklyn de Nueva York, vive una mujer que atrae la atención de muchos por su apariencia y estilo de vida. Elizabeth Sweetheart ha vivido casi completamente en verde durante 20 años. Por eso es conocida como la «Dama verde de Brooklyn».

Su cabello, ropa y zapatos, así como casi todos los objetos de su casa, son de color verde. Las paredes de las habitaciones, los muebles y diversos accesorios también son de este mismo tono.

Elizabeth Sweetheart es en realidad artista y diseñadora textil. Se mudó de Canadá a Nueva York en 1964. Más tarde, fundó su propio estudio de diseño. Los patrones de tela que creó han sido utilizados en las colecciones de varias marcas de moda famosas.

Desde aproximadamente el año 2000, el color verde adquirió para ella un significado más amplio que un simple estilo de vestir. Poco a poco, este color se convirtió en una parte integral de su vida cotidiana y de su estilo personal.

Elizabeth explica su amor por el verde diciendo que transmite un estado de ánimo positivo a las personas. Al observar su vida, se puede ver que el verde no solo está presente en su ropa, sino también en su entorno.

Curiosamente, al mantenerse fiel a un solo color durante tantos años, ha logrado convertirlo en su propio estilo único.