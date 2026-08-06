Cannavaro no revela al gran rival: ¿quién espera a Uzbekistán?

Los planes de la selección de Uzbekistán después del Mundial empiezan a tomar forma. El seleccionador Fabio Cannavaro anunció que se disputará un partido contra Corea del Sur durante las próximas fechas FIFA y que continúan las negociaciones para llevar a Irán a Taskent.

El técnico italiano también señaló que se están manteniendo conversaciones con otra «selección muy potente», aunque por ahora no reveló el nombre del rival. El objetivo de Cannavaro está claro: no busca un adversario cómodo para el ranking, sino pruebas reales que muestren el verdadero nivel del equipo nacional.

El partido contra Corea del Sur entra en los planes

En una rueda de prensa celebrada en la sala de reuniones de la O‘FA, Cannavaro de Uzbekistán habló sobre los próximos rivales de la selección.

« Jugaremos contra la selección de Corea del Sur. En Uzbekistán estamos negociando para enfrentarnos a Irán ».

El entrenador mencionó el encuentro contra Corea del Sur como un partido que se disputará. Sin embargo, todavía no se han anunciado la fecha, la ciudad ni el estadio.

Corea del Sur será una prueba exigente para Uzbekistán en los aspectos técnico, físico y táctico. Los surcoreanos están entre los mejores equipos de Asia por su alto ritmo, sus movimientos sin balón y su presión rápida.

Un partido así permitirá a Cannavaro evaluar bajo una gran presión a una plantilla que previsiblemente se renovará después del Mundial.

Irán podría viajar a Taskent

La O‘FA negocia actualmente con la selección iraní la celebración de un amistoso en Uzbekistán.

Por ahora, el encuentro no está confirmado oficialmente. Solo se incorporará al calendario cuando ambas partes lleguen a un acuerdo sobre la fecha, las condiciones organizativas y el lugar del partido.

Irán es un rival conocido para Uzbekistán. Ambas selecciones compartieron grupo en la clasificación para el Mundial de 2026 y protagonizaron una rivalidad intensa. Por ejemplo, el partido de clasificación disputado en Taskent en octubre de 2024 terminó 0-0.

Un nuevo enfrentamiento contra este rival será importante para valorar la posición de Uzbekistán frente a uno de sus principales competidores asiáticos antes de la Copa Asiática.

¿Qué gran selección mantiene su nombre en secreto?

El momento más interesante de la rueda de prensa estuvo relacionado con el rival cuyo nombre Cannavaro no reveló.

« Estamos negociando con una selección muy potente ».

El entrenador no aclaró de qué continente es el equipo ni dónde podría disputarse el encuentro. Esto podría indicar que las negociaciones aún no han llegado a su fase definitiva.

Para organizar un amistoso contra una gran selección hay que acordar varios aspectos:

— el calendario de ambos equipos;

— el país donde se jugará el partido;

— los gastos de viaje y organización;

— cuándo los clubes liberarán a los futbolistas;

— las condiciones de retransmisión y los acuerdos comerciales.

Por este motivo, en el fútbol es habitual no anunciar al rival negociado antes de firmar el contrato oficial.

¿Por qué Cannavaro necesita enfrentarse precisamente a rivales fuertes?

El técnico italiano destacó que pide regularmente a la O‘FA organizar partidos contra equipos de alto nivel.

« Precisamente contra este tipo de equipos se puede mejorar. El ranking FIFA también es importante y hay que sumar puntos. Pero nuestro objetivo principal debe ser fortalecer la selección ».

Una goleada ante un rival más débil puede aportar cierto beneficio en el ranking y dar confianza a los jugadores. Sin embargo, no muestra por completo hasta qué punto el equipo está preparado para hacer frente a una presión alta, un ritmo elevado y el talento individual.

Los rivales fuertes, en cambio, no esconden los problemas. Ellos:

— descubren los espacios en defensa;

— ponen a prueba la velocidad de toma de decisiones;

— muestran la preparación física de los futbolistas;

— ayudan a determinar si funciona un nuevo sistema táctico.

Después del anterior amistoso contra Canadá, Cannavaro también subrayó que es más útil detectar los errores en partidos de preparación que en una competición oficial.

Una ventana FIFA ampliada ofrece nuevas oportunidades

A partir de 2026 se aplicará un cambio importante en el calendario de las selecciones nacionales masculinas. Entre finales de septiembre y principios de octubre habrá una única ventana internacional de 16 días, en la que cada selección podrá disputar hasta cuatro partidos.

En noviembre se mantendrá una ventana independiente de nueve días, con la posibilidad de jugar dos encuentros internacionales.

Según Cannavaro, Uzbekistán también tendrá amistosos de calidad en noviembre. Así, hasta final de año surgirán varias oportunidades para probar nuevos futbolistas y los cambios tácticos que planea el seleccionador.

El equipo tendrá una prueba real antes de la Copa Asiática

Cannavaro ya había expresado su intención de rejuvenecer la selección, elegir a los jugadores por su estado de forma actual y no por sus servicios anteriores, y cambiar el sistema táctico principal al 4-3-3.

Estos cambios no pueden evaluarse únicamente en los entrenamientos. El rendimiento de un joven bajo presión, la solidez de una nueva línea defensiva y la capacidad del equipo para mantener un ritmo alto solo se ven contra rivales fuertes.

El partido contra Corea del Sur será una de las primeras pruebas importantes en este camino. Si se concretan los acuerdos con Irán y con la selección cuyo nombre sigue siendo secreto, Uzbekistán preparará la Copa Asiática con un calendario parecido a un pequeño torneo de pruebas y no con simples amistosos.

Cannavaro elige el crecimiento real del equipo por encima de los puntos fáciles en el ranking. Ahora toda la atención se centra en una pregunta: ¿qué selección es el misterioso rival de alto nivel con el que negocia la O‘FA? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.