Fabio Cannavaro se sincera: ¿Quiénes jugarán contra Siria?

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Fabio Cannavaro se sincera: ¿Quiénes jugarán contra Siria?

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro dio detalles sobre los posibles cambios en la plantilla y el estado de los jugadores en la rueda de prensa previa al amistoso contra Siria.

El técnico italiano señaló que, tras el duelo contra Irán, el equipo ha tenido más tiempo de preparación. Sin embargo, admitió sentir mayor preocupación por el encuentro ante Siria.

¿Qué espera Cannavaro del partido contra Siria?

Cannavaro comentó que para el partido contra Irán, no hubo necesidad de motivar individualmente a los jugadores, ya que el nivel del rival fue motivación suficiente.

Para el choque contra Siria, el entrenador espera de sus pupilos un ritmo más alto y lealtad a su filosofía de juego.

«No debemos desviarnos de nuestra filosofía», afirmó Cannavaro.

El seleccionador también informó que Muhammadrasul Abdumajidov no podrá ser de la partida contra Siria debido a ciertos problemas. comunicó.

Habrá cambios en la alineación contra Siria

En la rueda de prensa, se le preguntó a Cannavaro sobre una posible rotación en el equipo.

El técnico confirmó esta posibilidad. Destacó que hay que tener en cuenta que la selección de Uzbekistán se enfrentará a Corea del Sur después de Siria.

Por ello, se planea distribuir correctamente la carga de trabajo y dar minutos a la mayor cantidad de jugadores posible.

¿Cuál es el estado de Abduvohid Ne’matov?

Otro tema que interesa a los aficionados de la selección uzbeka es la situación del portero Abduvohid Ne’matov.

Según Cannavaro, Ne’matov tiene una lesión leve en la mano. Aunque el entrenador restó importancia al asunto, la participación del jugador ante Siria aún no está confirmada.

Se espera el informe final de los médicos. Tras ello, se decidirá si Ne’matov salta al campo o permanece en el banquillo.

Jugadores de la selección olímpica podrían viajar a Corea

Cannavaro también fue consultado sobre la posible participación de los jugadores de la selección olímpica en el partido contra Corea del Sur.

Cannavaro dijo que intentará llevarlos al partido contra Corea. También existe la posibilidad de dar descanso a algunos jugadores según la situación.

Por tanto, el partido contra Siria será importante no solo por el resultado, sino también para evaluar el estado de los jugadores y definir el once ideal para el siguiente encuentro.

Ahora, toda la atención está puesta en el partido contra Siria.

Para Cannavaro, el duelo contra Siria será una nueva oportunidad para poner a prueba la nueva filosofía del equipo.

Tras la dura competencia contra Irán, la selección de Uzbekistán se prepara para un partido de distinta naturaleza. La posible rotación, el estado de Ne’matov y la baja de Abdumajidov son los temas principales antes del encuentro.

Cannavaro quiere ver la respuesta en el campo: ritmo alto, filosofía propia y más oportunidades para los jugadores: estos son los retos que le esperan a Uzbekistán contra Siria.

Fabio CannavaroSiriaAbduvohid Ne’matovSelección de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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